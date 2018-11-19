Эксклюзив
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29 октября 2018
Алмазная шахта Даявик получила награды на премии NWT MAX Awards 2018
Недавно была создана каменно-набросная шахта для оконтуривания четвертой кимберлитовой трубки на Даявик, также известной как А21. Для создания 2.2-километровой насыпи глубиной 30 метров ушло 3 млн тонн горной породы. Три получившие награду каменно-набросные шахты на проекте являются основной частью рудника Даявик. Они обеспечивают безопасный доступ к подводным месторождениям, удерживая чистые воды озера Гра от проникновения в шахты.
Президент и управляющий директор Даявик Патрик Бойтумело (Patrick Boitumelo) заявил: «Мы рады, что имеем честь получить эту награду, которая является доказательством того, что все работники Diavik обладают духом новаторов».
Директор по совместному предприятию по созданию зимней дороги Рон Ниа (Ron Near) сообщил: «Для нас большая честь быть выбранными комитетом. Эта награда является отражением сплоченной работы трех партнеров по совместному предприятию. Проводя работу в таких отдаленных районах с трудными техническими условиями, наши команды показали все свои лучшие навыки работы, и мы надеемся, что следующий сезон постройки зимней дороги 2019 будет также успешен». Зимняя ледовая дорога от Тиббита до Контуойто является зимней трассой, с помощью которой будет осуществляться сообщение с тремя работающими алмазными рудниками в Северо-Западных Территориях.
Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished