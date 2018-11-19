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29 октября 2018

Debswana назначила нового управляющего директора

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news_26112018_albert_milton.jpgDebswana Diamond Company, совместное предприятие De Beers и правительства Ботсваны, назначила нового управляющего директора.
De Beers заявила, что Бализи Боньонго (Balisi Bonyongo) покинет пост управляющего директора 30 ноября 2018 года, отработав в компании 26 лет.
Его сменит Альберт Милтон (Albert Milton), который в настоящий момент является генеральным директором рудника Жваненг (Jwaneng).
Боньонго, назначенный на должность генерального директора в январе 2014 года, попросили остаться в компании еще на три месяца в качестве консультанта, для того чтобы обеспечить плавную смену руководителей.
Кроме всего прочего, он помог вывести в производство многомиллиардный проект Кат 8 (Cut 8) в безопасности и в назначенные сроки. Боньонго также внес огромный вклад в капитальные проекты Debswana, включая развитие проекта Кат 9 (Cut 9) от проведения на нем исследований практически до стадии исполнения, проект Кат 3 (Cut 3) – от проектной стадии до стадии предварительного исследования осуществимости работ.
Он также осуществлял контроль над развитием подземных исследований на руднике Летлхакане (Letlhakane) и помогал реализовывать проект переработки отвалов породы на шахте.
«Я рад сообщить, что Debswana продолжит получать выгоду от смены управителей компании, так как Альберт будет управлять компанией, пользуясь своим многолетним опытом работы, - заявил генеральный директор De Beers Брюс Кливер (Bruce Cleaver), который также является председателем в Debswana. – Компанию ждут великие времена. У нее на горизонте огромные возможности, и я верю, что Альберт – идеальный кандидат для того, чтобы вести бизнес вперед и увеличивать его потенциал».

Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished

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