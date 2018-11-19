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29 октября 2018

Бриллиант «Луна Бароды» выставлен на аукцион Christie's в Гонконге

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«Луна Бароды» (the Moon of Baroda), 24-каратный фантазийный бриллиант желтого цвета и грушевидной огранки, находившийся два десятилетия в частной коллекции, снова станет центральным лотом на торгах  Magnificent Jewels, организуемых аукционным домом Christie's 27 ноября в Гонконге. Бриллиант выставлен на продажу с фотографией Мэрилин Монро с автографом знаменитой голливудской киноактрисы.

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Фото: Christie's


Бриллиант оценивается в 4-6 млн гонконгских долларов.
В 1990 году «Луна Бароды» был выставлен на торгах Christie's в Нью-Йорке и куплен за $297 000, что почти в три раза превысило нижний порог его оценочной стоимости. Восемнадцать лет спустя, в 2008 году, бриллиант впервые демонстрировался широкой публике на выставке Diamond Divas в Антверпене.
Мэрилин Монро на века запечатлела себя на экране с «Луной  Бароды», напевая песню «Лучшие друзья девушек – это бриллианты».
Недавно Геммологический институт Америки (Gemological Institute of America, GIA) установил, что  исторический алмаз был добыт на легендарных  алмазных приисках Голконда (Golconda) в Индии, которые до наступления 20-го века производили самые лучшие и большие алмазы в мире.
Большинство исторических камней, таких как «Кох-и-Нур» (Koh-i-Noor) и «Великий Мазарини» (Gran Mazarin), а также «Луна Бароды» были, вероятно, обнаружены в регионе между 15-м и 17-м веками. Этот манящий своей красотой бриллиант, возможно, был частью обширной коллекции Гаеквада Бароды, одной из самых богатых и могущественных семей-правителей Индии.

Алекс Шишло, шеф-редактор Европейского бюро Rough&Polished

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