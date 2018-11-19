Женщина, связанная с делом о контрабанде Леваева, сбросилась с алмазной биржи

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Женщина, которую допрашивали по делу о предполагаемой контрабанде алмазов, покончила с собой, спрыгнув во вторник со здания Алмазной биржи Рамат-Гана (Ramat Gan Diamond Exchange). В последние несколько дней женщину, мать троих детей, которая занимала должность младшего бухгалтера, допрашивали по делу о контрабанде алмазов.

В компании LLD Леваева подтвердили, что женщина являлась сотрудником компании, и заверили, что будут защищать права допрашиваемых полицией.

«Мы пребываем в огромном шоке от полученного уведомления о трагической смерти нашего сотрудника, - сообщили в LLD. – Мы примем все возможные меры, чтобы помочь расследованию смерти женщины и прекратить нарушения прав допрашиваемых людей, а также воспрепятствовать необратимому ущербу, который причиняют людям в попытках создать яркие заголовки».

В полиции в свою очередь заявили, что сотрудники органов действуют особо деликатно в связи с возникшей ситуацией.

«Мы сожалеем о той трагической ситуации, которая произошла в Рамат-Гане. Израильская полиция всегда действует очень осторожно, мы строго соблюдаем достоинства и права подозреваемых и опрашиваемых, используя приемы для допроса, которые помогают выявить нарушителей закона».

Сотрудники полиции добавили, что полицейская конфиденциальность не позволяет им раскрывать детали расследований. Однако в сообщении содержится ответ на обвинения LLD о том, что права подозреваемых не соблюдались.

«Согласно сообщению, опубликованному от лица компании, задействованной в расследовании, мы считаем необходимым отметить, что детали, представленные в сообщении, содержат неточности», - добавили сотрудники полиции.



Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished