Эксклюзив
Кэмпбелл из Botswana Diamonds о выходе АЛРОСА: вечных совместных предприятий в геологоразведке не бывает
Botswana Diamonds в настоящее время ведет переговоры с крупной алмазодобывающей компанией по приобретению доли в компании Sunland Minerals, ранее принадлежавшей компании АЛРОСА. Совместное предприятие Sunland было создано в 2014 году для тестирования...
19 ноября 2018
Если настоящие камни подменяются искусственными, изымается идея, которую ты берешь вместе с украшением, сделанным из подлинного камня
Елена Титова – директор Всероссийского музея декоративного искусства. Возглавляемый ею музей, не столь давно основанный (менее 40 лет назад), но один из самых популярных и стильных музеев столицы, который славится, в том числе, и своей коллекцией...
12 ноября 2018
«Мы будем работать только с рудниками и поставщиками, которые могут подтвердить полную и несомненную прозрачность», - заверяет Дэвид Забински, главный исполнительный директор TRIGEM
Дэвид Забински (David Zabinsky), многосторонний профессионал, имеющий степень бакалавра наук по государственным и юридическим исследованиям и испанскому языку, полученную в Боудин-колледже (штат Мэн, США), имеет опыт работы как в международном...
06 ноября 2018
Алмазный рынок в настоящее время проявляет осторожность, особенно в Европе
Анжелика Мавриду (Angelika Mavridou), родившаяся в Швейцарии, переехала в Салоники (Греция) со своей семьей только для того, чтобы создать свою собственную компанию JEWELLS GALLERY LTD, которая позднее была преобразована в акционерное...
29 октября 2018
Зимниски о розовых бриллиантах, о Lightbox компании De Beers
Независимый аналитик и консультант алмазной отрасли заявил, что, хотя и трудно оценивать исключительные и «уникальные» бриллианты, Pink Legacy (Розовое достояние), вероятно, принесет $2,64 млн за карат, когда уйдет с молотка в следующем месяце...
22 октября 2018
Антверпен заинтересован в цветных камнях AGD Diamonds
Фото: AGD Diamonds
Общая сумма продаж составила 14,1 млн долларов. В предложенных покупателям лотах были представлены крупные алмазы лучших характеристик, включая уникальный фантазийный именной кристалл «Николай Кольцов» ярко-желтого цвета размером 57,03 карата, добытый на ГОКе им. В. Гриба 18 июня 2018 года и названный в честь геолога-первопроходца, стоявшего у истоков открытия первой в Европе Архангельской алмазоносной провинции. Также клиентам были проданы алмазы из стоков 2015-2016 годов, при просмотрах которых сохранялся повышенный спрос, что свидетельствует о стабильном интересе на рынке со стороны огранщиков к эксклюзивным цветным беломорским алмазам месторождения им. В. Гриба.
Виктория Кири, корреспондент Европейского бюро Rough&Polished, Страсбург