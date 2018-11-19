Антверпен заинтересован в цветных камнях AGD Diamonds

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Фото: AGD Diamonds

23 ноября 2018 года компания AGD Diamonds провела публичный аукцион по продаже алмазов специальных размеров (10,8+) на электронной торговой площадке трейдера Grib Diamonds в своем антверпенском офисе.Общая сумма продаж составила 14,1 млн долларов. В предложенных покупателям лотах были представлены крупные алмазы лучших характеристик, включая уникальный фантазийный именной кристалл «Николай Кольцов» ярко-желтого цвета размером 57,03 карата, добытый на ГОКе им. В. Гриба 18 июня 2018 года и названный в честь геолога-первопроходца, стоявшего у истоков открытия первой в Европе Архангельской алмазоносной провинции. Также клиентам были проданы алмазы из стоков 2015-2016 годов, при просмотрах которых сохранялся повышенный спрос, что свидетельствует о стабильном интересе на рынке со стороны огранщиков к эксклюзивным цветным беломорским алмазам месторождения им. В. Гриба.