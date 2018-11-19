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22 октября 2018
Всемирный золотой совет и MMTC-PAMP запустили первый индийский «Центр изучения драгоценных металлов и учебный институт»
Этот учебный центр мирового класса позволит изучать драгоценные металлы для получения квалификации и работы в Индии.
В настоящий момент отраслевой нормой считается «обучение во время работы» в состоянии неорганизованного рынка. Это значит, что стандартов обучения работников не существует. Такая проблема вызывает обеспокоенность среди участников индустрии.
Первый индийский центр по обучению работников, расположенный в Индийском институте драгоценных камней и ювелирных изделий (Indian Institute of Gems and Jewellery, IIGJ) в Мумбае, был торжественно открыт С.Б. Синхом (C.B. Singh), вторым генеральным директором Бюро индийских стандартов.
Комментируя запуск Центра изучения драгоценных металлов и учебного института, Арам Шишманьян (Aram Shishmanian), генеральный директор Всемирного золотого совета, заявил: «Являясь лидерами отрасли, мы должны обеспечить репутацию золотой индустрии и ее целостность. Центр изучения и учебный институт дадут покупателям и инвесторам уверенность в приобретаемой продукции, а также создадут штат талантливых и квалифицированных работников, которые помогут предотвратить неверную оценку каратности золота. Такой центр будет играть ключевую роль в увеличении доверия и прозрачности на индийском рынке золота».
Выступая с речью по случая открытия центра, Арджун Райчаудхури (Arjun Raychaudhuri), управляющий директор MMTC-PAMP, заявил: «Создание продукции мирового класса, соответствуя мировым стандартам, является приоритетом MMTC-PAMP. В Индии происходит процесс внедрения инноваций в сфере использования потребителями золота. Необходимо, чтобы наши клиенты получали продукцию самого высокого качества и знали происхождение драгоценного металла. Мы намерены создать инфраструктуру, которая позволит каждому покупателю получить гарантию не только качества, но и того, что металл был добыт из надежного источника. Создавая Центр изучения драгоценных металлов, мы продвигаемся к этой цели, и нас поддерживают крупнейшие участники отрасли».
Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished