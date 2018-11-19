Страховая группа «СОГАЗ» завершила выплату страхового возмещения в связи с аварией на руднике «Мир»

Сегодня

Страховая Группа «СОГАЗ» выплатила 10,49 млрд руб. в связи с аварией на руднике «Мир» в Республике Саха (Якутия). Страховщик сообщил об этом сегодня на своем сайте.

«В соответствии с условиями договора страхования имущественного комплекса АК «АЛРОСА» (ПАО), заключенного с ответственностью за все риски, и заявлением страхователя СОГАЗ произвел выплату страхового возмещения в полном объеме после сбора перестраховочной доли», - говорится в опубликованном группой «СОГАЗ» заявлении.

Авария на руднике «Мир» произошла 4 августа 2017 года, когда в шахту обрушилась вода, скопившаяся в чаше карьера. В результате спасательной операции 143 из 151 находившихся в смене шахтеров были подняты на поверхность. Восьмерых горняков, несмотря на все усилия спасателей, обнаружить не удалось. В результате аварии были полностью разрушены горные выработки и горно-шахтное оборудование, а также затоплены два горизонта.



Виктория Кири, корреспондент Европейского бюро Rough&Polished, Страсбург





