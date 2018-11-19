Эксклюзив
Кэмпбелл из Botswana Diamonds о выходе АЛРОСА: вечных совместных предприятий в геологоразведке не бывает
Botswana Diamonds в настоящее время ведет переговоры с крупной алмазодобывающей компанией по приобретению доли в компании Sunland Minerals, ранее принадлежавшей компании АЛРОСА. Совместное предприятие Sunland было создано в 2014 году для тестирования...
19 ноября 2018
Если настоящие камни подменяются искусственными, изымается идея, которую ты берешь вместе с украшением, сделанным из подлинного камня
Елена Титова – директор Всероссийского музея декоративного искусства. Возглавляемый ею музей, не столь давно основанный (менее 40 лет назад), но один из самых популярных и стильных музеев столицы, который славится, в том числе, и своей коллекцией...
12 ноября 2018
«Мы будем работать только с рудниками и поставщиками, которые могут подтвердить полную и несомненную прозрачность», - заверяет Дэвид Забински, главный исполнительный директор TRIGEM
Дэвид Забински (David Zabinsky), многосторонний профессионал, имеющий степень бакалавра наук по государственным и юридическим исследованиям и испанскому языку, полученную в Боудин-колледже (штат Мэн, США), имеет опыт работы как в международном...
06 ноября 2018
Алмазный рынок в настоящее время проявляет осторожность, особенно в Европе
Анжелика Мавриду (Angelika Mavridou), родившаяся в Швейцарии, переехала в Салоники (Греция) со своей семьей только для того, чтобы создать свою собственную компанию JEWELLS GALLERY LTD, которая позднее была преобразована в акционерное...
29 октября 2018
Зимниски о розовых бриллиантах, о Lightbox компании De Beers
Независимый аналитик и консультант алмазной отрасли заявил, что, хотя и трудно оценивать исключительные и «уникальные» бриллианты, Pink Legacy (Розовое достояние), вероятно, принесет $2,64 млн за карат, когда уйдет с молотка в следующем месяце...
22 октября 2018
Страховая группа «СОГАЗ» завершила выплату страхового возмещения в связи с аварией на руднике «Мир»
«В соответствии с условиями договора страхования имущественного комплекса АК «АЛРОСА» (ПАО), заключенного с ответственностью за все риски, и заявлением страхователя СОГАЗ произвел выплату страхового возмещения в полном объеме после сбора перестраховочной доли», - говорится в опубликованном группой «СОГАЗ» заявлении.
Авария на руднике «Мир» произошла 4 августа 2017 года, когда в шахту обрушилась вода, скопившаяся в чаше карьера. В результате спасательной операции 143 из 151 находившихся в смене шахтеров были подняты на поверхность. Восьмерых горняков, несмотря на все усилия спасателей, обнаружить не удалось. В результате аварии были полностью разрушены горные выработки и горно-шахтное оборудование, а также затоплены два горизонта.
Виктория Кири, корреспондент Европейского бюро Rough&Polished, Страсбург