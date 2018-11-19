Эксклюзив
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19 ноября 2018
Если настоящие камни подменяются искусственными, изымается идея, которую ты берешь вместе с украшением, сделанным из подлинного камня
Елена Титова – директор Всероссийского музея декоративного искусства. Возглавляемый ею музей, не столь давно основанный (менее 40 лет назад), но один из самых популярных и стильных музеев столицы, который славится, в том числе, и своей коллекцией...
12 ноября 2018
«Мы будем работать только с рудниками и поставщиками, которые могут подтвердить полную и несомненную прозрачность», - заверяет Дэвид Забински, главный исполнительный директор TRIGEM
Дэвид Забински (David Zabinsky), многосторонний профессионал, имеющий степень бакалавра наук по государственным и юридическим исследованиям и испанскому языку, полученную в Боудин-колледже (штат Мэн, США), имеет опыт работы как в международном...
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Зимниски о розовых бриллиантах, о Lightbox компании De Beers
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22 октября 2018
Ангола закрыла 279 торгующих алмазами центров – СМИ
Согласно данным Angop, такой шаг был проведен в рамках отраслевой стратегии «Прозрачность», целью которой, кроме всего прочего, является борьба с нелегальной добычей алмазов.
Власти также отменили лицензии на геологоразведку 122 компаний, которые были заняты в программах разведки алмазов.
Полиция изъяла технику, с помощью которой фирмы осуществляли свои разведочные программы.
Они конфисковали более $1 млн и около 1 млн рандов, а также более 12 000 каратов алмазов.
Более 400 000 нелегальных иммигрантов, которые жили в областях, богатых алмазами (в частности на востоке, на востоке ближе к центру и северо-востоке страны), как сообщается, сами покинули страну, в то время как 14 636 жителей-нелегалов были депортированы на их родину.
Однако организация по защите прав человека Human Rights Watch заявила, что иммигранты были депортированы из страны насильно, и призвала Анголу прекратить депортацию беженцев из Демократической Республики Конго, а также провести оперативное и независимое расследование обвинений, выдвинутых силами государственной безопасности.
Как утверждает ООН, Ангольские службы безопасности и союзная этническая группировка из Чокве застрелили по крайней мере шестерых подданных Конго во время проведения операции «Прозрачность» в провинции Северная Лунда, которая граничит с Конго.
Тем не менее Луанда отрицает тот факт, что ее службы безопасности нарушили права мигрантов во время проведения операции.
Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished