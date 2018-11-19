Ангола закрыла 279 торгующих алмазами центров – СМИ

Сегодня

Правительство Анголы закрыло 279 магазинов, торгующих алмазами, за то, что они не декларировали свои доходы в соответствующих государственных органах, сообщают местные средства массовой информации.

Согласно данным Angop, такой шаг был проведен в рамках отраслевой стратегии «Прозрачность», целью которой, кроме всего прочего, является борьба с нелегальной добычей алмазов.

Власти также отменили лицензии на геологоразведку 122 компаний, которые были заняты в программах разведки алмазов.

Полиция изъяла технику, с помощью которой фирмы осуществляли свои разведочные программы.

Они конфисковали более $1 млн и около 1 млн рандов, а также более 12 000 каратов алмазов.

Более 400 000 нелегальных иммигрантов, которые жили в областях, богатых алмазами (в частности на востоке, на востоке ближе к центру и северо-востоке страны), как сообщается, сами покинули страну, в то время как 14 636 жителей-нелегалов были депортированы на их родину.

Однако организация по защите прав человека Human Rights Watch заявила, что иммигранты были депортированы из страны насильно, и призвала Анголу прекратить депортацию беженцев из Демократической Республики Конго, а также провести оперативное и независимое расследование обвинений, выдвинутых силами государственной безопасности.

Как утверждает ООН, Ангольские службы безопасности и союзная этническая группировка из Чокве застрелили по крайней мере шестерых подданных Конго во время проведения операции «Прозрачность» в провинции Северная Лунда, которая граничит с Конго.

Тем не менее Луанда отрицает тот факт, что ее службы безопасности нарушили права мигрантов во время проведения операции.



Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished