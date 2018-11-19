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22 октября 2018
Минпромторг РФ обсудил стратегии развития отрасли драгметаллов и драгоценных камней
Фото: Минпромторг РФ
Председатель заседания Алексей Беспрозванных, заместитель министерства промышленности и торговли РФ, сообщил, что необходимо обсудить принятие конкретных мер для внедрения новых стратегий в отрасль и предложил участникам заседания выдвинуть свои предложения.
«Стратегии развития отрасли драгоценных металлов и драгоценных камней предполагают не только анализ рынка и дальнейших направлений развития, но и конкретные инструменты, действия и этапы, которые нужно реализовать для достижения поставленных стратегией целей. Предлагаю всем участникам научно-координационного совета принять активное участие в формировании сбалансированных предложений по наполнению стратегий», - сказал он.
В рамках заседания члены НКС рассмотрели возможность изменения ставок НДС на драгметаллы и изделия из них на всех этапах производственной цепочки, а также оценили преимущества создания рабочих групп по ключевым направлениям НКС для решения узкоотраслевых вопросов.
Кроме того, члены НКС доложили о результатах разработки Стратегии развития и производства драгоценных металлов до 2030 года и Стратегии развития производства драгоценных камней и ювелирной промышленности в Российской Федерации на период до 2030 года.
Виктория Кири, корреспондент европейского бюро Rough&Polished, Страсбург