Проект BlueRock в Южной Африке показал более высокое содержание алмазов в руде, чем ожидалось

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BlueRock Diamonds сообщила, что результаты, полученные от переработки руды, добытой на ее трубке KV1, которая является одной из пяти алмазоносных кимберлитовых трубок на проекте Кареевлей (Kareevlei) в Южной Африке, превзошли ожидания компании.

Компания переработала 20 500 тонн руды с содержанием алмазов в диапазоне между 3,9 карата на сто тонн руды и 5,11 карата на сто тонн руды, средний уровень содержания алмазов составил 4,51 карата на сто тонн руды.

Средний объем содержания алмазов в руде в 2017 году только из трубки KV2 составил 2,45 карата на сто тонн руды.

«Принимая во внимание то, что недавно мы привлекли денежные средства для проведения программ выборки проб на Кареевлей, мы решили сосредоточиться на активизации и выведении из зоны риска наших операций для того, чтобы обеспечить регулярную добычу чистого кимберлита с высоким содержанием алмазов, - заявил генеральный директор компании Адам Воу (Adam Waugh). – Руда, которую мы добываем на KV1, обладает очень воодушевляющими характеристиками, так как ей характерно более высокое содержание алмазов, которые мы и не надеялись получить в этих залегающих почти на поверхности слоях породы».

Компания владеет участком Кареевлей протяженностью 3 000 га.

Согласно результатам оценки от 3 сентября 2018 года, оставшиеся минеральные запасы на трех трубках (KV1, KV2 и KV3) могут принести компании $124 млн при текущей средней стоимости алмазов в размере $362 за карат.



Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished