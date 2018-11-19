Эксклюзив
Кэмпбелл из Botswana Diamonds о выходе АЛРОСА: вечных совместных предприятий в геологоразведке не бывает
Botswana Diamonds в настоящее время ведет переговоры с крупной алмазодобывающей компанией по приобретению доли в компании Sunland Minerals, ранее принадлежавшей компании АЛРОСА. Совместное предприятие Sunland было создано в 2014 году для тестирования...
19 ноября 2018
Если настоящие камни подменяются искусственными, изымается идея, которую ты берешь вместе с украшением, сделанным из подлинного камня
Елена Титова – директор Всероссийского музея декоративного искусства. Возглавляемый ею музей, не столь давно основанный (менее 40 лет назад), но один из самых популярных и стильных музеев столицы, который славится, в том числе, и своей коллекцией...
12 ноября 2018
«Мы будем работать только с рудниками и поставщиками, которые могут подтвердить полную и несомненную прозрачность», - заверяет Дэвид Забински, главный исполнительный директор TRIGEM
Дэвид Забински (David Zabinsky), многосторонний профессионал, имеющий степень бакалавра наук по государственным и юридическим исследованиям и испанскому языку, полученную в Боудин-колледже (штат Мэн, США), имеет опыт работы как в международном...
06 ноября 2018
Алмазный рынок в настоящее время проявляет осторожность, особенно в Европе
Анжелика Мавриду (Angelika Mavridou), родившаяся в Швейцарии, переехала в Салоники (Греция) со своей семьей только для того, чтобы создать свою собственную компанию JEWELLS GALLERY LTD, которая позднее была преобразована в акционерное...
29 октября 2018
Зимниски о розовых бриллиантах, о Lightbox компании De Beers
Независимый аналитик и консультант алмазной отрасли заявил, что, хотя и трудно оценивать исключительные и «уникальные» бриллианты, Pink Legacy (Розовое достояние), вероятно, принесет $2,64 млн за карат, когда уйдет с молотка в следующем месяце...
22 октября 2018
Проект BlueRock в Южной Африке показал более высокое содержание алмазов в руде, чем ожидалось
Компания переработала 20 500 тонн руды с содержанием алмазов в диапазоне между 3,9 карата на сто тонн руды и 5,11 карата на сто тонн руды, средний уровень содержания алмазов составил 4,51 карата на сто тонн руды.
Средний объем содержания алмазов в руде в 2017 году только из трубки KV2 составил 2,45 карата на сто тонн руды.
«Принимая во внимание то, что недавно мы привлекли денежные средства для проведения программ выборки проб на Кареевлей, мы решили сосредоточиться на активизации и выведении из зоны риска наших операций для того, чтобы обеспечить регулярную добычу чистого кимберлита с высоким содержанием алмазов, - заявил генеральный директор компании Адам Воу (Adam Waugh). – Руда, которую мы добываем на KV1, обладает очень воодушевляющими характеристиками, так как ей характерно более высокое содержание алмазов, которые мы и не надеялись получить в этих залегающих почти на поверхности слоях породы».
Компания владеет участком Кареевлей протяженностью 3 000 га.
Согласно результатам оценки от 3 сентября 2018 года, оставшиеся минеральные запасы на трех трубках (KV1, KV2 и KV3) могут принести компании $124 млн при текущей средней стоимости алмазов в размере $362 за карат.
Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished