Эксклюзив
Кэмпбелл из Botswana Diamonds о выходе АЛРОСА: вечных совместных предприятий в геологоразведке не бывает
Botswana Diamonds в настоящее время ведет переговоры с крупной алмазодобывающей компанией по приобретению доли в компании Sunland Minerals, ранее принадлежавшей компании АЛРОСА. Совместное предприятие Sunland было создано в 2014 году для тестирования...
19 ноября 2018
Если настоящие камни подменяются искусственными, изымается идея, которую ты берешь вместе с украшением, сделанным из подлинного камня
Елена Титова – директор Всероссийского музея декоративного искусства. Возглавляемый ею музей, не столь давно основанный (менее 40 лет назад), но один из самых популярных и стильных музеев столицы, который славится, в том числе, и своей коллекцией...
12 ноября 2018
«Мы будем работать только с рудниками и поставщиками, которые могут подтвердить полную и несомненную прозрачность», - заверяет Дэвид Забински, главный исполнительный директор TRIGEM
Дэвид Забински (David Zabinsky), многосторонний профессионал, имеющий степень бакалавра наук по государственным и юридическим исследованиям и испанскому языку, полученную в Боудин-колледже (штат Мэн, США), имеет опыт работы как в международном...
06 ноября 2018
Алмазный рынок в настоящее время проявляет осторожность, особенно в Европе
Анжелика Мавриду (Angelika Mavridou), родившаяся в Швейцарии, переехала в Салоники (Греция) со своей семьей только для того, чтобы создать свою собственную компанию JEWELLS GALLERY LTD, которая позднее была преобразована в акционерное...
29 октября 2018
Зимниски о розовых бриллиантах, о Lightbox компании De Beers
Независимый аналитик и консультант алмазной отрасли заявил, что, хотя и трудно оценивать исключительные и «уникальные» бриллианты, Pink Legacy (Розовое достояние), вероятно, принесет $2,64 млн за карат, когда уйдет с молотка в следующем месяце...
22 октября 2018
Продажи ювелирных изделий в Китае выросли за октябрь на 4,7%
С января по октябрь продажи выросли на 8,3%, до $32 млрд, по сравнению с тем же периодом в прошлом году. Общий объем розничных продаж в Китае вырос на 8,6%, что показывает позитивную тенденцию в сфере всех крупных категорий товаров.
Согласно данным Всемирного золотого совета (World Gold Council), ювелирный рынок Китая намерен расширяться в связи с тем, что индустрия продолжает внедрять инновационные подходы и адаптироваться к интересам потребителей.
Компания Chow Tai Fook Jewellery также заявила, что спрос на ювелирные изделия остается на высоком уровне, потому что росту экономики способствуют высокие показатели потребления не только в больших городах, но и в городах с небольшим населением. Компания также намерена извлечь выгоду от растущего количества потребителей среднего класса и увеличившегося уровня зарплат, так как покупатели готовы тратить деньги как на доступные украшения, так и на предметы класса люкс. Молодые потребители, особенно миллениалы, также становятся все больше вовлечены в рынок ювелирных изделий благодаря современным дизайнам украшений.
Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished