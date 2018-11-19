Продажи ювелирных изделий в Китае выросли за октябрь на 4,7%

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Розничные продажи ювелирных изделий в Китае остались на позитивной отметке. В октябре 2018 года в сфере розничных продаж Китая наблюдался рост на 4,7%, сообщается на портале jewellery.net.С января по октябрь продажи выросли на 8,3%, до $32 млрд, по сравнению с тем же периодом в прошлом году. Общий объем розничных продаж в Китае вырос на 8,6%, что показывает позитивную тенденцию в сфере всех крупных категорий товаров.Согласно данным Всемирного золотого совета (World Gold Council), ювелирный рынок Китая намерен расширяться в связи с тем, что индустрия продолжает внедрять инновационные подходы и адаптироваться к интересам потребителей.Компания Chow Tai Fook Jewellery также заявила, что спрос на ювелирные изделия остается на высоком уровне, потому что росту экономики способствуют высокие показатели потребления не только в больших городах, но и в городах с небольшим населением. Компания также намерена извлечь выгоду от растущего количества потребителей среднего класса и увеличившегося уровня зарплат, так как покупатели готовы тратить деньги как на доступные украшения, так и на предметы класса люкс. Молодые потребители, особенно миллениалы, также становятся все больше вовлечены в рынок ювелирных изделий благодаря современным дизайнам украшений.