Namdia намерена заняться огранкой алмазов

Сегодня

Namib Desert Diamonds (Namdia), государственная компания Намибии, торгующая алмазами, намерена заняться огранкой алмазов для того, чтобы увеличить свою прибыль, сообщил представитель компании газете New Era.

Министр горнорудной промышленности страны Том Алвиндо (Tom Alweendo) недавно выразил обеспокоенность по поводу того, что алмазы транспортируются в другие страны без создания стоимости.

«Мы уже предложили совету директоров заняться огранкой алмазов, - сообщил генеральный директор Namdia Кеннеди Хамутенья (Kennedy Hamutenya). – Мы хотим узнать, что мы можем получить от огранки алмазов. К тому же, мы намерены создать намибийский бренд – Namdia, который некоторые лица пытаются разрушить».

Он добавил, что алмазный бизнес очень мал по сравнению с индустрией ювелирных изделий.

«Доход от бизнеса алмазов составляет всего лишь $13 млрд, в то время как отрасль ювелирных изделий имеет оборот в размере $90 млрд, и мы хотим стать частью этого прибыльного бизнеса…», - добавил он.

Namdia была создана в 2016 году в рамках соглашения между государством Намибии и De Beers. Согласно договору, Namdeb Holdings направляет компании Namdia 15% от всех добытых за год алмазов.



Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished