Эксклюзив
Кэмпбелл из Botswana Diamonds о выходе АЛРОСА: вечных совместных предприятий в геологоразведке не бывает
Botswana Diamonds в настоящее время ведет переговоры с крупной алмазодобывающей компанией по приобретению доли в компании Sunland Minerals, ранее принадлежавшей компании АЛРОСА. Совместное предприятие Sunland было создано в 2014 году для тестирования...
19 ноября 2018
Если настоящие камни подменяются искусственными, изымается идея, которую ты берешь вместе с украшением, сделанным из подлинного камня
Елена Титова – директор Всероссийского музея декоративного искусства. Возглавляемый ею музей, не столь давно основанный (менее 40 лет назад), но один из самых популярных и стильных музеев столицы, который славится, в том числе, и своей коллекцией...
12 ноября 2018
«Мы будем работать только с рудниками и поставщиками, которые могут подтвердить полную и несомненную прозрачность», - заверяет Дэвид Забински, главный исполнительный директор TRIGEM
Дэвид Забински (David Zabinsky), многосторонний профессионал, имеющий степень бакалавра наук по государственным и юридическим исследованиям и испанскому языку, полученную в Боудин-колледже (штат Мэн, США), имеет опыт работы как в международном...
06 ноября 2018
Алмазный рынок в настоящее время проявляет осторожность, особенно в Европе
Анжелика Мавриду (Angelika Mavridou), родившаяся в Швейцарии, переехала в Салоники (Греция) со своей семьей только для того, чтобы создать свою собственную компанию JEWELLS GALLERY LTD, которая позднее была преобразована в акционерное...
29 октября 2018
Зимниски о розовых бриллиантах, о Lightbox компании De Beers
Независимый аналитик и консультант алмазной отрасли заявил, что, хотя и трудно оценивать исключительные и «уникальные» бриллианты, Pink Legacy (Розовое достояние), вероятно, принесет $2,64 млн за карат, когда уйдет с молотка в следующем месяце...
22 октября 2018
Namdia намерена заняться огранкой алмазов
Министр горнорудной промышленности страны Том Алвиндо (Tom Alweendo) недавно выразил обеспокоенность по поводу того, что алмазы транспортируются в другие страны без создания стоимости.
«Мы уже предложили совету директоров заняться огранкой алмазов, - сообщил генеральный директор Namdia Кеннеди Хамутенья (Kennedy Hamutenya). – Мы хотим узнать, что мы можем получить от огранки алмазов. К тому же, мы намерены создать намибийский бренд – Namdia, который некоторые лица пытаются разрушить».
Он добавил, что алмазный бизнес очень мал по сравнению с индустрией ювелирных изделий.
«Доход от бизнеса алмазов составляет всего лишь $13 млрд, в то время как отрасль ювелирных изделий имеет оборот в размере $90 млрд, и мы хотим стать частью этого прибыльного бизнеса…», - добавил он.
Namdia была создана в 2016 году в рамках соглашения между государством Намибии и De Beers. Согласно договору, Namdeb Holdings направляет компании Namdia 15% от всех добытых за год алмазов.
Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished