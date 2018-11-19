Эксклюзив

Кэмпбелл из Botswana Diamonds о выходе АЛРОСА: вечных совместных предприятий в геологоразведке не бывает

Botswana Diamonds в настоящее время ведет переговоры с крупной алмазодобывающей компанией по приобретению доли в компании Sunland Minerals, ранее принадлежавшей компании АЛРОСА. Совместное предприятие Sunland было создано в 2014 году для тестирования...

19 ноября 2018

Если настоящие камни подменяются искусственными, изымается идея, которую ты берешь вместе с украшением, сделанным из подлинного камня

Елена Титова – директор Всероссийского музея декоративного искусства. Возглавляемый ею музей, не столь давно основанный (менее 40 лет назад), но один из самых популярных и стильных музеев столицы, который славится, в том числе, и своей коллекцией...

12 ноября 2018

«Мы будем работать только с рудниками и поставщиками, которые могут подтвердить полную и несомненную прозрачность», - заверяет Дэвид Забински, главный исполнительный директор TRIGEM

Дэвид Забински (David Zabinsky), многосторонний профессионал, имеющий степень бакалавра наук по государственным и юридическим исследованиям и испанскому языку, полученную в Боудин-колледже (штат Мэн, США), имеет опыт работы как в международном...

06 ноября 2018

Алмазный рынок в настоящее время проявляет осторожность, особенно в Европе

Анжелика Мавриду (Angelika Mavridou), родившаяся в Швейцарии, переехала в Салоники (Греция) со своей семьей только для того, чтобы создать свою собственную компанию JEWELLS GALLERY LTD, которая позднее была преобразована в акционерное...

29 октября 2018

Зимниски о розовых бриллиантах, о Lightbox компании De Beers

Независимый аналитик и консультант алмазной отрасли заявил, что, хотя и трудно оценивать исключительные и «уникальные» бриллианты, Pink Legacy (Розовое достояние), вероятно, принесет $2,64 млн за карат, когда уйдет с молотка в следующем месяце...

22 октября 2018

Namdia намерена заняться огранкой алмазов

Сегодня
Новости
Namib Desert Diamonds (Namdia), государственная компания Намибии, торгующая алмазами, намерена заняться огранкой алмазов для того, чтобы увеличить свою прибыль, сообщил представитель компании газете New Era.
Министр горнорудной промышленности страны Том Алвиндо (Tom Alweendo) недавно выразил обеспокоенность по поводу того, что алмазы транспортируются в другие страны без создания стоимости.
«Мы уже предложили совету директоров заняться огранкой алмазов, - сообщил генеральный директор Namdia Кеннеди Хамутенья (Kennedy Hamutenya). – Мы хотим узнать, что мы можем получить от огранки алмазов. К тому же, мы намерены создать намибийский бренд – Namdia, который некоторые лица пытаются разрушить».
Он добавил, что алмазный бизнес очень мал по сравнению с индустрией ювелирных изделий.
«Доход от бизнеса алмазов составляет всего лишь $13 млрд, в то время как отрасль ювелирных изделий имеет оборот в размере $90 млрд, и мы хотим стать частью этого прибыльного бизнеса…», - добавил он.
Namdia была создана в 2016 году в рамках соглашения между государством Намибии и De Beers. Согласно договору, Namdeb Holdings направляет компании Namdia 15% от всех добытых за год алмазов.

Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished
Версия для печати
О проекте
Новости
Аналитика
Календарь
Экспертиза
Эксклюзив
©2007-2018
Rough and Polished