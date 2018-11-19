Позитивный настрой в сфере розничной торговли украшениями способствовал росту продаж TSL на 39%

Сегодня

Гонконгская ювелирная компания Tse Sui Luen Jewellery сообщила о росте своей прибыли на 39% за шестимесячный период, окончившийся 30 сентября, на фоне позитивного настроя в области розничной торговли в Гонконге. По сравнению с прошлым годом компания зарегистрировала рост количества туристов, которые посетили город, также на продажи повлиял выросший потребительский аппетит местных покупателей.

Что касается розничного бизнеса компании в Гонконге и Макао, то в округах доход вырос на 15,3%, в то время как продажи в сопоставимых магазинах во всем регионе увеличились на 14,8%. В Китае продажи через автономные магазины выросли на 4,2 процента, что составляет 37,3% от общего дохода TSL.

Анни Цэ (Annie Tse), председатель и генеральный директор компании, сообщила что растущий средний класс продолжает способствовать увеличению продаж ювелирных изделий класса люкс в Китае. «Мы продолжим фокусироваться на улучшении наших продаж путем расширения ассортимента нашей продукции и обогащения клиентского опыта».



Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished



