Экспорт часовой промышленности Швейцарии обрел устойчивость

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Фото: Federation of the Swiss Watch Industry

После ограниченного падения в сентябре экспорт часовой промышленности Швейцарии вернулся к устойчивой тенденции, сообщила Федерация швейцарской часовой промышленности (Federation of the Swiss Watch Industry).При объеме чуть более двух миллиардов швейцарских франков (1,987 млрд) он вырос на 7,2% по сравнению с октябрем 2017 года. За десять месяцев прирост экспорта остался на уровне 7,5%. Наибольший рост экспорта – на 10,6% - был зарегистрирован в сегменте биметаллических часов. По объему стабильными оставались лишь продажи стальных часов, в то время как продажи часов из других материалов и других категорий металлов значительно снизились. В целом число экспортируемых часов во всех категориях сократилось на 9,8%.Что касается ценовых диапазонов, то результаты показали широкое расхождение. Спрос на часы, оцененные менее чем в 200 франков (экспортная цена), был заметно ниже, в то время как спрос на часы стоимостью более 3 000 франков оказался устойчивым, продемонстрировав рост более чем на 10%.Три главные страны-импортера и многие другие более мелкие рынки сообщили о двузначном росте. Экспорт в Гонконг вырос на 10,3%, в США – на 11,1%. В Китае прирост за месяц был одним из наиболее весомых за год – 24,1%. Экспорт в Японию снизился на 1,0% из-за крайне неблагоприятного базового эффекта. Основные европейские рынки, такие как Великобритания (+ 5,0%), Германия (+ 8,7%) и Франция (+ 11,6%), получили положительную экспортную динамику, за исключением Италии (-14,7%) и Испании (также -14,7%).