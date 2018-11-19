Международная ювелирная выставка VOD 2018 в Дубае завершилась оптимистически

Эксклюзив
Кэмпбелл из Botswana Diamonds о выходе АЛРОСА: вечных совместных предприятий в геологоразведке не бывает
Botswana Diamonds в настоящее время ведет переговоры с крупной алмазодобывающей компанией по приобретению доли в компании Sunland Minerals, ранее принадлежавшей компании АЛРОСА. Совместное предприятие Sunland было создано в 2014 году для тестирования...
19 ноября 2018
Если настоящие камни подменяются искусственными, изымается идея, которую ты берешь вместе с украшением, сделанным из подлинного камня
Елена Титова – директор Всероссийского музея декоративного искусства. Возглавляемый ею музей, не столь давно основанный (менее 40 лет назад), но один из самых популярных и стильных музеев столицы, который славится, в том числе, и своей коллекцией...
12 ноября 2018
«Мы будем работать только с рудниками и поставщиками, которые могут подтвердить полную и несомненную прозрачность», - заверяет Дэвид Забински, главный исполнительный директор TRIGEM
Дэвид Забински (David Zabinsky), многосторонний профессионал, имеющий степень бакалавра наук по государственным и юридическим исследованиям и испанскому языку, полученную в Боудин-колледже (штат Мэн, США), имеет опыт работы как в международном...
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Алмазный рынок в настоящее время проявляет осторожность, особенно в Европе
Анжелика Мавриду (Angelika Mavridou), родившаяся в Швейцарии, переехала в Салоники (Греция) со своей семьей только для того, чтобы создать свою собственную компанию JEWELLS GALLERY LTD, которая позднее была преобразована в акционерное...
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Зимниски о розовых бриллиантах, о Lightbox компании De Beers
Независимый аналитик и консультант алмазной отрасли заявил, что, хотя и трудно оценивать исключительные и «уникальные» бриллианты, Pink Legacy (Розовое достояние), вероятно, принесет $2,64 млн за карат, когда уйдет с молотка в следующем месяце...
22 октября 2018
Международная ювелирная выставка VOD 2018 в Дубае завершилась оптимистически
На VOD DIJS присутствовали представители более чем из 80 стран, таких как ОАЭ, Индия, Саудовская Аравия, Пакистан, Россия, Кувейт, а также Китай. Было также отмечено присутствие некоторых стран Центральной Африки в связи с проведением выездных презентаций в этих странах.
Директор выставки Люка Веронези (Luca Veronesi) заявил: «Консолидация нового формата, которая была запущена в прошлом году и продолжилась на этом событии, подтверждает, что это самый стратегический, оптимальный и подходящий формат выставки в области развития рынков. Вклад такого мероприятия, на котором проводятся встречи в рамках B2B и B2C, в развитие ювелирной индустрии Дубая и стран Ближнего Востока и Северной Африки будет неоценим. И такой положительный тренд будет продолжаться в 2019 году».
Среди отраслевых экспертов также присутствовала Паола де Люка (Paola de Luca), соучредитель TRENDVISION Jewellery + Forecasting. Она провела общий обзор трендов 2020 года, в то время как Международный геммологический институт (International Gemological Institute, IGI) провел семинар по теме «Изумруд – королевский камень». Кроме того, New Jeweller провел Форум дизайнеров ювелирных изделий Ближнего Востока 2018 года под названием «Эра дизайна», а представитель Геммологического института Америки (Gemological Institute of America, GIA) выступил с речью о способах обнаружения синтетических бриллиантов.
Организаторы выставки также поприветствовали участников программы Qelada, которая является государственной инициативой для расширения возможностей талантливых людей.
Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished