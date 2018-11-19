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22 октября 2018

Международная ювелирная выставка VOD 2018 в Дубае завершилась оптимистически

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Международная ювелирная выставка VOD в Дубае (VOD Dubai International Jewellery Show, VOD DIJS), мероприятие, организованное DV Global Link, которое является совместным предприятием Дубайского международного торгового центра (Dubai World Trade Centre, DWTC) и Итальянской выставочной группы (Italian Exhibition Group, IEG), завершилась, приняв компании из 21 страны, которые продемонстрировали более 25 000 эксклюзивных ювелирных изделий. Также на выставке был проведен ряд мероприятий, созданных специально для представителей торгового звена и потребителей.
На VOD DIJS присутствовали представители более чем из 80 стран, таких как ОАЭ, Индия, Саудовская Аравия, Пакистан, Россия, Кувейт, а также Китай. Было также отмечено присутствие некоторых стран Центральной Африки в связи с проведением выездных презентаций в этих странах.
Директор выставки Люка Веронези (Luca Veronesi) заявил: «Консолидация нового формата, которая была запущена в прошлом году и продолжилась на этом событии, подтверждает, что это самый стратегический, оптимальный и подходящий формат выставки в области развития рынков. Вклад такого мероприятия, на котором проводятся встречи в рамках B2B и B2C, в развитие ювелирной индустрии Дубая и стран Ближнего Востока и Северной Африки будет неоценим. И такой положительный тренд будет продолжаться в 2019 году».
Среди отраслевых экспертов также присутствовала Паола де Люка (Paola de Luca), соучредитель TRENDVISION Jewellery + Forecasting. Она провела общий обзор трендов 2020 года, в то время как Международный геммологический институт (International Gemological Institute, IGI) провел семинар по теме «Изумруд – королевский камень». Кроме того, New Jeweller провел Форум дизайнеров ювелирных изделий Ближнего Востока 2018 года под названием «Эра дизайна», а представитель Геммологического института Америки (Gemological Institute of America, GIA) выступил с речью о способах обнаружения синтетических бриллиантов.
Организаторы выставки также поприветствовали участников программы Qelada, которая является государственной инициативой для расширения возможностей талантливых людей.

Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished

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