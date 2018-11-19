Gemfields получила $28,4 млн на последнем изумрудном аукционе

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Фото: Gemfields

Gemfields заработала $28,4 млн от продажи 420 000 каратов необработанных изумрудов, включая изумруд весом 5 655 каратов, который был добыт на руднике Кагем (Kagem) в Замбии в прошлом месяце.Цена за карат на аукционе, который компания провела в Сингапуре, достигла $68,03.«Результаты нашего первого за три года сингапурского аукциона изумрудов отражают восстанавливающийся интерес со стороны наших покупателей после затяжного периода трудностей в индустрии, - заявил управляющий директор по продукции и продажам Gemfields Адриан Бенкс (Adrian Banks). – Мы наблюдаем увеличение в процентах реализованных каратов и количестве проданных лотов в сочетании с ростом цены за карат. Это является добрым предзнаменованием для дальнейшего роста в 2019 году».По количеству предложенных лотов было реализовано 77% по сравнению с 59% в майском аукционе этого года.Полученная от аукциона выручка будет направлена в Замбию для реинвестирования в операции по добыче цветных камней, сообщил Бенкс.