Эксклюзив
Кэмпбелл из Botswana Diamonds о выходе АЛРОСА: вечных совместных предприятий в геологоразведке не бывает
Botswana Diamonds в настоящее время ведет переговоры с крупной алмазодобывающей компанией по приобретению доли в компании Sunland Minerals, ранее принадлежавшей компании АЛРОСА. Совместное предприятие Sunland было создано в 2014 году для тестирования...
19 ноября 2018
Если настоящие камни подменяются искусственными, изымается идея, которую ты берешь вместе с украшением, сделанным из подлинного камня
Елена Титова – директор Всероссийского музея декоративного искусства. Возглавляемый ею музей, не столь давно основанный (менее 40 лет назад), но один из самых популярных и стильных музеев столицы, который славится, в том числе, и своей коллекцией...
12 ноября 2018
«Мы будем работать только с рудниками и поставщиками, которые могут подтвердить полную и несомненную прозрачность», - заверяет Дэвид Забински, главный исполнительный директор TRIGEM
Дэвид Забински (David Zabinsky), многосторонний профессионал, имеющий степень бакалавра наук по государственным и юридическим исследованиям и испанскому языку, полученную в Боудин-колледже (штат Мэн, США), имеет опыт работы как в международном...
06 ноября 2018
Алмазный рынок в настоящее время проявляет осторожность, особенно в Европе
Анжелика Мавриду (Angelika Mavridou), родившаяся в Швейцарии, переехала в Салоники (Греция) со своей семьей только для того, чтобы создать свою собственную компанию JEWELLS GALLERY LTD, которая позднее была преобразована в акционерное...
29 октября 2018
Зимниски о розовых бриллиантах, о Lightbox компании De Beers
Независимый аналитик и консультант алмазной отрасли заявил, что, хотя и трудно оценивать исключительные и «уникальные» бриллианты, Pink Legacy (Розовое достояние), вероятно, принесет $2,64 млн за карат, когда уйдет с молотка в следующем месяце...
22 октября 2018
Gemfields получила $28,4 млн на последнем изумрудном аукционе
Цена за карат на аукционе, который компания провела в Сингапуре, достигла $68,03.
Фото: Gemfields
«Результаты нашего первого за три года сингапурского аукциона изумрудов отражают восстанавливающийся интерес со стороны наших покупателей после затяжного периода трудностей в индустрии, - заявил управляющий директор по продукции и продажам Gemfields Адриан Бенкс (Adrian Banks). – Мы наблюдаем увеличение в процентах реализованных каратов и количестве проданных лотов в сочетании с ростом цены за карат. Это является добрым предзнаменованием для дальнейшего роста в 2019 году».
По количеству предложенных лотов было реализовано 77% по сравнению с 59% в майском аукционе этого года.
Полученная от аукциона выручка будет направлена в Замбию для реинвестирования в операции по добыче цветных камней, сообщил Бенкс.
Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished