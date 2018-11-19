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Всемирный алмазный совет выражает обеспокоенность ходом реформы Кимберлийского процесса
Тем не менее Всемирный алмазный совет считает позитивным то, что в заключительном коммюнике пленарного заседания отмечено представление правительством Канады расширенного определения конфликтных алмазов, которое было предложено Всемирным алмазным советом и Коалицией гражданского общества (Civil Society Coalition, CSC), и выражает надежду, что участники Кимберлийского процесса поддержат это дополнение и внесут дальнейший вклад в это дело в преддверии следующего пленарного заседания КП в Индии в 2019 году. Кроме того, Всемирный алмазный совет приветствовал решение пленарного заседания КП принять все три административных решения, предложенных отраслью. Эти решения включают в себя «Создание секретариата Кимберлийского процесса», «Составление изменений к техническим терминам» и «Использование единой номенклатуры алмазов и терминологии в качестве лучшей практики». Этот результат четко показал приверженность отрасли продвижению изменений и институциональной эффективности КП.
«Мы признаем успех Сертификационной схемы Кимберлийского процесса в решении вопросов, поднятых в рамках его мандата, поскольку это связано с первоначальным определением конфликтных алмазов», - заявил президент Всемирного алмазного совета Стефан Фишлер. – Как убедительно показывают достижения прошлого, ССКП не только обладает способностью защищать людей в районах добычи полезных ископаемых, но и предоставлять им возможности, которых в противном случае могло бы и не быть. Это особенно актуально, когда речь идет о старателях и малых добывающих компаниях, на долю которых приходится 5-10 процентов добычи алмазного сырья по стоимости. Они являются важной частью отрасли, насчитывающей до 10 миллионов работников, которых во всем мире поддерживает алмазная промышленность, и они особенно уязвимы как с социальной, так и с экономической точки зрения. КП должен играть главную роль в защите их интересов и предоставлении им возможности получить законный доступ к мировым рынкам».
Г-н Фишлер продолжил: «Мы по-прежнему надеемся, что КП сможет добиться ощутимого прогресса в своем стремлении к реформе в будущем, и мы призываем участников КП поддержать усилия в направлении достижения конструктивного прогресса в этом отношении для осуществления бо́льших изменений. Ценность алмаза повышается благодаря тем позитивным ценностям, которые сообщаются потребителю, и поэтому мы считаем, что любые усилия по укреплению этих ценностей заслуживают обсуждения».
Ряд членов Всемирного алмазного совета на Пленарном заседании КП 2018 года в Брюсселе, Бельгия.
Фото: Всемирный алмазный совет
Всемирный алмазный совет надеется, что реформированная ССКП будут поддерживать и дополнять его усиленную Систему гарантий (System of Warranties, SoW), которые были ратифицированы на ежегодном общем собрании Всемирного алмазного совета в Мумбае в прошлом месяце. Эти гарантии признают важность поддержания и развития международных стандартов и инициатив, которые предоставляют потребителям ту уверенность, которой они ищут в области прав человека.
Система гарантий Всемирного алмазного совета является важнейшим компонентом набора стандартов и практик, которые работают для защиты целостности алмазов, алмазной промышленности и населения в районах добычи алмазов, включая Руководство ОЭСР по проведению проверок надлежащего правового статуса, Руководящие принципы ООН по вопросам бизнеса и прав человека и Кодекс практики Совета по ответственной практике в ювелирном бизнесе (Responsible Jewellery Council, RJC).
Г-н Фишлер высоко оценил критически важную роль Хильды Хардеман (Hilde Hardeman), покидающей пост Председателя Кимберлийского процесса, и ее команды в Европейском союзе, отметив их позитивное руководство и огромные усилия в прошлом году, часто осуществлявшиеся в сложных условиях. Он также пожелал всяческого успеха будущему председателю КП от Индии, подчеркнув, что Всемирный алмазный совет привержен достижению значимых реформ и делает все возможное для поддержки КП в решении его задач.
Президент Всемирного алмазного совета особо поблагодарил Марка Ван Бокстеля (Mark Van Bockstael), который уходит в отставку после 16 лет работы в качестве председателя Рабочей группы экспертов по алмазам КП. «Существуют буквально миллионы людей, чья жизнь и средства к существованию были значительно улучшены благодаря неустанной работе Марка и его коллег, создавших практически с нуля методологию и базу знаний, на которых основана КП. Он первопроходец и один из нас, и мы гордимся им и его достижениями», - сказал г-н Фишлер.
Всемирный алмазный совет является отраслевой организацией, усилия которой направлены на предотвращение проникновения конфликтных алмазов в глобальную цепочку поставок и на сохранения ценности, связанной с природными алмазами. Созданная в 2000 году, это единственная организация, в которой торговля алмазами представлена в полном объеме от производителя до розничной торговли и которая включает в себя наиболее влиятельные коммерческие предприятия, некоммерческие организации и отдельные компании, работающие сегодня в отрасли. Всемирный алмазный совет - это голос международной алмазной промышленности в рамках трехстороннего сотрудничества с правительствами и гражданским обществом, известного как Кимберлийский процесс. Кимберлийский процесс обеспечивает и контролирует процессы мониторинга, которые фактически ликвидировали торговлю алмазами из зон конфликтов с тем, чтобы гарантировать мировые поставки алмазов из источников, свободных от конфликта.