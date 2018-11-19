IDI примет 26 компаний на предстоящей выставке HKJMA

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В Израильском алмазном институте (Israel Diamond Institute, IDI) царит оптимистическая атмосфера, так как он готовится к Международной выставке Гонконгской ассоциации производителей ювелирных изделий (Hong Kong International Jewelry Manufacturers’ Show, HKJMA), которая создана для удовлетворения спроса на украшения со стороны гонконгского и других азиатских рынков. К тому же, мероприятие пройдет в преддверии ожидаемого роста активности покупателей перед Китайским новым годом, говорится в пресс-релизе, распространенном IDI.

Израильский алмазный павильон IDI примет 26 компаний. Покупатели смогут воспользоваться базой данных Get Diamonds на английском и китайском языках для поиска интересующих их товаров, которые предлагают израильские экспоненты. Get Diamonds будет находится в информационном терминале IDI на стойке 1DC14.

Председатель IDI Боаз Молдавски (Boaz Moldawsky) заявил, что эта выставка будет удачной для израильских экспонентов.

«Мы ожидаем положительные тренды на азиатских рынках, особенно на гонконгском, так как в третьем квартале 2018 года импорт бриллиантов в Гонконг вырос на 11%. Выставка пройдет прямо перед сезоном праздников, поэтому она должна привлечь не только бизнесменов, но и потребителей», - сказал он.

Выставка HKJMA пройдет с 29 ноября по 2 декабря 2018 года в Гонконгском бизнес-центре Hong Kong Convention & Exhibition Centre.



Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished





