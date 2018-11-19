Эксклюзив
Кэмпбелл из Botswana Diamonds о выходе АЛРОСА: вечных совместных предприятий в геологоразведке не бывает
Botswana Diamonds в настоящее время ведет переговоры с крупной алмазодобывающей компанией по приобретению доли в компании Sunland Minerals, ранее принадлежавшей компании АЛРОСА. Совместное предприятие Sunland было создано в 2014 году для тестирования...
19 ноября 2018
Если настоящие камни подменяются искусственными, изымается идея, которую ты берешь вместе с украшением, сделанным из подлинного камня
Елена Титова – директор Всероссийского музея декоративного искусства. Возглавляемый ею музей, не столь давно основанный (менее 40 лет назад), но один из самых популярных и стильных музеев столицы, который славится, в том числе, и своей коллекцией...
12 ноября 2018
«Мы будем работать только с рудниками и поставщиками, которые могут подтвердить полную и несомненную прозрачность», - заверяет Дэвид Забински, главный исполнительный директор TRIGEM
Дэвид Забински (David Zabinsky), многосторонний профессионал, имеющий степень бакалавра наук по государственным и юридическим исследованиям и испанскому языку, полученную в Боудин-колледже (штат Мэн, США), имеет опыт работы как в международном...
06 ноября 2018
Алмазный рынок в настоящее время проявляет осторожность, особенно в Европе
Анжелика Мавриду (Angelika Mavridou), родившаяся в Швейцарии, переехала в Салоники (Греция) со своей семьей только для того, чтобы создать свою собственную компанию JEWELLS GALLERY LTD, которая позднее была преобразована в акционерное...
29 октября 2018
Зимниски о розовых бриллиантах, о Lightbox компании De Beers
Независимый аналитик и консультант алмазной отрасли заявил, что, хотя и трудно оценивать исключительные и «уникальные» бриллианты, Pink Legacy (Розовое достояние), вероятно, принесет $2,64 млн за карат, когда уйдет с молотка в следующем месяце...
22 октября 2018
IDI примет 26 компаний на предстоящей выставке HKJMA
Израильский алмазный павильон IDI примет 26 компаний. Покупатели смогут воспользоваться базой данных Get Diamonds на английском и китайском языках для поиска интересующих их товаров, которые предлагают израильские экспоненты. Get Diamonds будет находится в информационном терминале IDI на стойке 1DC14.
Председатель IDI Боаз Молдавски (Boaz Moldawsky) заявил, что эта выставка будет удачной для израильских экспонентов.
«Мы ожидаем положительные тренды на азиатских рынках, особенно на гонконгском, так как в третьем квартале 2018 года импорт бриллиантов в Гонконг вырос на 11%. Выставка пройдет прямо перед сезоном праздников, поэтому она должна привлечь не только бизнесменов, но и потребителей», - сказал он.
Выставка HKJMA пройдет с 29 ноября по 2 декабря 2018 года в Гонконгском бизнес-центре Hong Kong Convention & Exhibition Centre.
Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished