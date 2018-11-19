Чистый убыток Botswana Diamonds вырос до £557 000

Сегодня

Botswana Diamonds зарегистрировала чистый убыток после вычета налогов в размере £557 657 в финансовом году, который закончился 30 июня 2018 года, по сравнению с прошлым годом, когда убыток компании составил £310 798.Увеличение убытка компании было связано с административными издержками, так как фирма продолжает проводить программы по геологоразведке.Botswana Diamonds ведет деятельность в трех странах Африки к югу от Сахары – Ботсване, Южной Африке и Зимбабве.Генеральный директор Botswana Diamonds Джон Тилинг (John Teeling) заявил, что компания тщетно пытается привлечь инвесторов, так как в программах разведки алмазов на начальном этапе практически никто не заинтересован.«Мы думаем, что цена наших акций и акций наших компаний-партнеров остается практически на самом низком уровне ценового диапазона, - сказал он. – Таким образом, получить финансирование становится трудно, инвестирование становится дорогим и неопределенным».В начале этого года Botswana Diamonds получила £500 000 на финансирование текущих операций по разведке алмазов.В то же время компания сообщила, что, хотя Ботсвана и остается ключевой страной для проведения операций по разведке, геологоразведочная деятельность в стане сталкивается с различными проблемами.«Вся страна покрыта песком – пустыней Калахари, а также там может быть крайне жарко, - отметила компания. – Глубина песчаного слоя может достигать от 50 м до 100 м. С этим тяжело справляются даже самые лучшие разведочные технологии. Но нельзя наверняка сказать, что находится под песком. Добавьте к этому трудные погодные условия, практически полное отсутствие дорог и коммуникаций, и вы поймете, с какими трудностями мы сталкиваемся».