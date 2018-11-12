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22 октября 2018
Star Diamond сообщила о росте убытка в третьем квартале
Компания заявила, что чистый убыток в третьем квартале, который закончился 30 сентября, был связан с затратами компании на проведение операций, программы геологоразведки, а также с расходами на определение ценности ресурсов.
Star также зарегистрировала чистый убыток в размере $3,5 млн или $0,01 на акцию за девятимесячный период, который закончился 30 сентября, по сравнению с чистой прибылью, которая составила $41,6 млн или $0,13 на акцию за тот же период в 2017 году.
Убыток за девятимесячный период, который закончился 30 сентября, был зарегистрирован из-за текущих затрат на проведение операций, геологоразведки, а также расходов на оценку ресурсов. Такие затраты превышали процентный доход и другую прибыль, полученную компанией.
Strar также сообщила, что планирует возобновить программу по сбору проб и проведению тестов с помощью врубового траншеекопателя на кимберлите Стар (Star) в Канаде и ввести в эксплуатацию установку по выборке проб весной 2019 года.
Результаты независимой предварительной экономической оценки, проведенной в завершившимся квартале на кимберлитах Стар и Орион Саус (Orion South), показали, что на открытом руднике за 38-летний период может быть добыто 66 млн каратов алмазов.
Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished