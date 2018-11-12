DeBeers получила $440 млн в девятом цикле продаж из-за низкого спроса на некачественные алмазы

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De Beers, которой на 85% владеет Anglo American, заявила, что спрос на более мелкие и низкокачественные алмазы остается низким, так как в своем девятом цикле продаж 2018 года компания получила $440 млн по сравнению с $466 млн в прошлом году.De Beers, которая проводит четырехдневные циклы продаж в Габороне, Ботсвана, в восьмом цикле 2018 года получила прибыль в размере $482 млн.Генеральный директор компании Брюс Кливер (Bruce Cleaver) сообщил, что, хотя спрос на мелкие низкокачественные алмазы остается низким, последний цикл продаж показал некоторые признаки улучшения в связи с тем, что индийские заводы начинают снова открываться после празднования Дивали.«По мере того как отрасль начинает сосредотачивать внимание на завершающем сезоне продаж алмазного сырья ритейлерам, объемы продаж алмазов девятого цикла соответствовали ожиданиям», - сказал он.Агентство Bloomberg сообщило на прошлой неделе, что De Beers снизила цены на низкокачественные камни во время последнего цикла продаж почти на 10%.В сентябре De Beers совершила необычный шаг, позволив своим клиентам отказаться от покупки камней более низкого качества.Последний раз De Beers снижала цену на камни в начале 2016 года в связи с кредитным кризисом в индустрии и слабым спросом на камни в Китае.По данным компании, производство алмазов De Beers в 2018 году составит от 34 млн до 36 млн каратов.