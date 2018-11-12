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22 октября 2018
DeBeers получила $440 млн в девятом цикле продаж из-за низкого спроса на некачественные алмазы
De Beers, которая проводит четырехдневные циклы продаж в Габороне, Ботсвана, в восьмом цикле 2018 года получила прибыль в размере $482 млн.
Генеральный директор компании Брюс Кливер (Bruce Cleaver) сообщил, что, хотя спрос на мелкие низкокачественные алмазы остается низким, последний цикл продаж показал некоторые признаки улучшения в связи с тем, что индийские заводы начинают снова открываться после празднования Дивали.
«По мере того как отрасль начинает сосредотачивать внимание на завершающем сезоне продаж алмазного сырья ритейлерам, объемы продаж алмазов девятого цикла соответствовали ожиданиям», - сказал он.
Агентство Bloomberg сообщило на прошлой неделе, что De Beers снизила цены на низкокачественные камни во время последнего цикла продаж почти на 10%.
В сентябре De Beers совершила необычный шаг, позволив своим клиентам отказаться от покупки камней более низкого качества.
Последний раз De Beers снижала цену на камни в начале 2016 года в связи с кредитным кризисом в индустрии и слабым спросом на камни в Китае.
По данным компании, производство алмазов De Beers в 2018 году составит от 34 млн до 36 млн каратов.
Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished