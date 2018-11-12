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Если настоящие камни подменяются искусственными, изымается идея, которую ты берешь вместе с украшением, сделанным из подлинного камня

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22 октября 2018

АЛРОСА продала крупные алмазы в Дубае на общую сумму $9,5 млн

Сегодня
Новости
alrosa_logo.jpgАЛРОСА, крупнейшая в мире компания по добыче алмазов, провела в Дубае аукцион по продаже алмазов специальных размеров (более 10,8 карата). Суммарная выручка от продаж составила $9,5 миллионов.
Всего компания реализовала 141 алмаз общей массой 2140 карат. Победителями по разным позициям признаны 28 фирм. В аукционе принимали участие компании из Индии, Бельгии, ОАЭ, Израиля, Гонконга, России.
«Дубай продолжает укреплять статус одного из важнейших центров мировой алмазной торговли. В год мы в среднем проводим четыре аукциона в этой стране, и всегда видим высокий интерес со стороны участников алмазно-бриллиантового рынка. Все аукционы, которые мы провели здесь с начала 2018 года, завершились с хорошей премией, наша суммарная выручка составила около $40 миллионов», - отметил Евгений Агуреев, член правления, директор ЕСО АЛРОСА.
АЛРОСА и Дубай связывают давние партнерские отношения. В 2014 году компания заключила Меморандум о взаимопонимании с Дубайской алмазной биржей (Dubai Diamond Exchange, DDE), в рамках которого стороны продолжают сотрудничать по проблематике Кимберлийского процесса, обмениваются информацией и прогнозами по развитию алмазного рынка.


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