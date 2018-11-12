Эксклюзив
Кэмпбелл из Botswana Diamonds о выходе АЛРОСА: вечных совместных предприятий в геологоразведке не бывает
Botswana Diamonds в настоящее время ведет переговоры с крупной алмазодобывающей компанией по приобретению доли в компании Sunland Minerals, ранее принадлежавшей компании АЛРОСА. Совместное предприятие Sunland было создано в 2014 году для тестирования...
Вчера
Если настоящие камни подменяются искусственными, изымается идея, которую ты берешь вместе с украшением, сделанным из подлинного камня
Елена Титова – директор Всероссийского музея декоративного искусства. Возглавляемый ею музей, не столь давно основанный (менее 40 лет назад), но один из самых популярных и стильных музеев столицы, который славится, в том числе, и своей коллекцией...
12 ноября 2018
«Мы будем работать только с рудниками и поставщиками, которые могут подтвердить полную и несомненную прозрачность», - заверяет Дэвид Забински, главный исполнительный директор TRIGEM
Дэвид Забински (David Zabinsky), многосторонний профессионал, имеющий степень бакалавра наук по государственным и юридическим исследованиям и испанскому языку, полученную в Боудин-колледже (штат Мэн, США), имеет опыт работы как в международном...
06 ноября 2018
Алмазный рынок в настоящее время проявляет осторожность, особенно в Европе
Анжелика Мавриду (Angelika Mavridou), родившаяся в Швейцарии, переехала в Салоники (Греция) со своей семьей только для того, чтобы создать свою собственную компанию JEWELLS GALLERY LTD, которая позднее была преобразована в акционерное...
29 октября 2018
Зимниски о розовых бриллиантах, о Lightbox компании De Beers
Независимый аналитик и консультант алмазной отрасли заявил, что, хотя и трудно оценивать исключительные и «уникальные» бриллианты, Pink Legacy (Розовое достояние), вероятно, принесет $2,64 млн за карат, когда уйдет с молотка в следующем месяце...
22 октября 2018
Регистрация на XII Международную ювелирную конференцию IJA CONF открылась
Мероприятие создано для руководителей ювелирных компаний, которые смогут обсудить задачи ювелирной отрасли и обменяться практическим опытом ведения бизнеса.
На IJA CONF будет рассмотрен широкий спектр вопросов, касающихся ювелирного бизнеса в эпоху современных технологий. Для участников конференции будут организованы круглые столы, где будут обсуждаться вопросы внедрения цифровых инструментов продажи украшений, психологический аспект деятельности руководителя, ювелирные маркотренды, а также вопросы использования интернета для привлечения капитала в бизнес.
Ожидается, что мероприятие посетят более 150 участников отрасли – собственники, руководители, маркетологи и товароведы ювелирных компаний и сетей. Посетители также смогут принять участие в решении кейсов. Организаторы мероприятия создали три дополнительные зоны, где будут подробно рассматриваться вопросы управления компанией, личной эффективности менеджмента и продаж ювелирных изделий.
Специальным гостем события станет Светлана Гураль, которая поделится своим опытом в сфере маркетинга ювелирных изделий.
Зарегистрироваться на мероприятие можно на официальном сайте конференции https://goo.gl/m6QFGE .
Виктория Кири, корреспондент Европейского бюро Rough&Polished, Страсбург