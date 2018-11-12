AGD Diamonds добыла 4-милионный карат алмазов с начала 2018 года

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Фото: AGD Diamonds

AGD Diamonds, разрабатывающая месторождение имени В. Гриба в Архангельской области, сообщила, что на прошлой неделе компанией был добыт 4-миллионный карат.Компания заявила, что данный результат соответствует годовому производственному плану фирмы. В мае 2018 года AGD Diamonds добыла свой юбилейный 15-миллионный карат, полученный с начала запуска ГОКа в 2014 году.Месторождение алмазов им. В. Гриба является крупнейшим на планете из запущенных в промышленную эксплуатацию за последнее десятилетие. Оно содержит около 5% общероссийских запасов алмазов и является вторым крупнейшим месторождением в европейской части России. Мощность построенного на ней ГОКа компании AGD Diamonds составляет 4,5 млн тонн алмазной руды в год. В начале ноября 2018 года на ГОКе им. В. Гриба компанией был добыт крупный алмаз ювелирного качества весом 56,35 карата.