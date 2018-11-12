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22 октября 2018

Алмазы с проекта Луло были реализованы на последних торгах за $4,2 млн

Сегодня
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Lucapa Diamond заявила, что 3 411 каратов алмазов, добытых на проекте Луло (Lulo) в Анголе, которым она совместно владеет с Endiama и Rosas & Petalas, были проданы за $4,2 млн. Средняя цена за карат составила $1 220.
Компания добавила, что с начала года продажи алмазов с проекта Луло принесли $24,5 млн.
Lucapa сообщила, что на последнем тендере аллювиальных алмазов, добытых на Луло, на продажу не было выставлено 7 крупных высокоценных камней. Они будут продаваться позже в четвертом квартале.

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Фото: Lucapa Diamond


На Луло были добыты крупные и высокоценные камни, включая более 760 алмазов специальной категории (крупные алмазы весом более 10,8 карата).
В этот список входят 11 алмазов массой более 100 каратов.
Луло является источником высокоценных цветных алмазов, на месторождении были добыты розовый алмаз весом 46 каратов и желтый алмаз весом 43 карата.
Добыча на аллювиальных месторождениях и программы геологоразведки на Луло проходят на участке вдоль реки Какуило протяженностью 50 км, которая проходит через концессию Луло площадью 3 000 квадратных километров.

Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished

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