Алмазы с проекта Луло были реализованы на последних торгах за $4,2 млн

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Фото: Lucapa Diamond

Lucapa Diamond заявила, что 3 411 каратов алмазов, добытых на проекте Луло (Lulo) в Анголе, которым она совместно владеет с Endiama и Rosas & Petalas, были проданы за $4,2 млн. Средняя цена за карат составила $1 220.Компания добавила, что с начала года продажи алмазов с проекта Луло принесли $24,5 млн.Lucapa сообщила, что на последнем тендере аллювиальных алмазов, добытых на Луло, на продажу не было выставлено 7 крупных высокоценных камней. Они будут продаваться позже в четвертом квартале.На Луло были добыты крупные и высокоценные камни, включая более 760 алмазов специальной категории (крупные алмазы весом более 10,8 карата).В этот список входят 11 алмазов массой более 100 каратов.Луло является источником высокоценных цветных алмазов, на месторождении были добыты розовый алмаз весом 46 каратов и желтый алмаз весом 43 карата.Добыча на аллювиальных месторождениях и программы геологоразведки на Луло проходят на участке вдоль реки Какуило протяженностью 50 км, которая проходит через концессию Луло площадью 3 000 квадратных километров.