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22 октября 2018
Алмазы с проекта Луло были реализованы на последних торгах за $4,2 млн
Компания добавила, что с начала года продажи алмазов с проекта Луло принесли $24,5 млн.
Lucapa сообщила, что на последнем тендере аллювиальных алмазов, добытых на Луло, на продажу не было выставлено 7 крупных высокоценных камней. Они будут продаваться позже в четвертом квартале.
Фото: Lucapa Diamond
На Луло были добыты крупные и высокоценные камни, включая более 760 алмазов специальной категории (крупные алмазы весом более 10,8 карата).
В этот список входят 11 алмазов массой более 100 каратов.
Луло является источником высокоценных цветных алмазов, на месторождении были добыты розовый алмаз весом 46 каратов и желтый алмаз весом 43 карата.
Добыча на аллювиальных месторождениях и программы геологоразведки на Луло проходят на участке вдоль реки Какуило протяженностью 50 км, которая проходит через концессию Луло площадью 3 000 квадратных километров.
Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished