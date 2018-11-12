Эксклюзив
Кэмпбелл из Botswana Diamonds о выходе АЛРОСА: вечных совместных предприятий в геологоразведке не бывает
Botswana Diamonds в настоящее время ведет переговоры с крупной алмазодобывающей компанией по приобретению доли в компании Sunland Minerals, ранее принадлежавшей компании АЛРОСА. Совместное предприятие Sunland было создано в 2014 году для тестирования...
Сегодня
Если настоящие камни подменяются искусственными, изымается идея, которую ты берешь вместе с украшением, сделанным из подлинного камня
Елена Титова – директор Всероссийского музея декоративного искусства. Возглавляемый ею музей, не столь давно основанный (менее 40 лет назад), но один из самых популярных и стильных музеев столицы, который славится, в том числе, и своей коллекцией...
12 ноября 2018
«Мы будем работать только с рудниками и поставщиками, которые могут подтвердить полную и несомненную прозрачность», - заверяет Дэвид Забински, главный исполнительный директор TRIGEM
Дэвид Забински (David Zabinsky), многосторонний профессионал, имеющий степень бакалавра наук по государственным и юридическим исследованиям и испанскому языку, полученную в Боудин-колледже (штат Мэн, США), имеет опыт работы как в международном...
06 ноября 2018
Алмазный рынок в настоящее время проявляет осторожность, особенно в Европе
Анжелика Мавриду (Angelika Mavridou), родившаяся в Швейцарии, переехала в Салоники (Греция) со своей семьей только для того, чтобы создать свою собственную компанию JEWELLS GALLERY LTD, которая позднее была преобразована в акционерное...
29 октября 2018
Зимниски о розовых бриллиантах, о Lightbox компании De Beers
Независимый аналитик и консультант алмазной отрасли заявил, что, хотя и трудно оценивать исключительные и «уникальные» бриллианты, Pink Legacy (Розовое достояние), вероятно, принесет $2,64 млн за карат, когда уйдет с молотка в следующем месяце...
22 октября 2018
АЛРОСА приняла новую стратегию развития
Детали новых программ не раскрываются. АЛРОСА не планировала менять свою стратегию радикальным образом, подчеркивая, что, поскольку данный бизнес не нуждается в ее частых изменениях, она сохранится в том виде, в котором была принята в 2013 году, хотя и будет осовременена. При этом компания делала упор на необходимость улучшения операционной эффективности бизнеса с тем, чтобы быть готовой к работе в условиях более волатильного рынка.
В последнее время АЛРОСА отмечала сильные изменения макроэкономической среды, включая валютные курсы, инфляцию, цены на алмазы, малое количество новых месторождений, а также новые вызовы со стороны рынка синтетики, указывая в связи с этим на опасность снижения стоимости бриллиантов размером до одного карата и возможные последствия такого развития событий (подробнее об этом – в материале Rough&Polished).
Виктория Кири, корреспондент Европейского бюро Rough&Polished, Страсбург