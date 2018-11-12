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22 октября 2018
Проект «Цифровые бриллианты» может быть реализован на Дальнем Востоке
Агентство привело слова заместителя председателя правительства РФ – полномочного представителя президента РФ в ДФО Юрия Трутнева, который обсудил возможности сотрудничества с основателем и управляющим директором Abacus Capital Хоги Хьюном, представившим стратегию.
«Россия, являясь крупнейшим игроком на рынке алмазов и страной, обладающей уникальными компетенциями в области качественной огранки камней, заинтересована в успешной реализации проекта и участии в нем таких компаний, как АЛРОСА, Кристалл, а также Владивостокской фабрики KGK Group — с целью максимального увеличения доли камней российского производства. Мы надеемся на локализацию определённых процессов на территории России, например — по обработке алмазов и хранению бриллиантов. Предлагаем рассмотреть вопросы локализации проекта на Дальнем Востоке», — заявил Юрий Трутнев.
Для реализации проекта на основе блокчейн-технологии был создан цифровой коин под названием «Д1 Коин» (D1 Coin), которому присвоена часть бриллианта в сформированном запасе. Такой коин защищен от падения или изменения цен, являясь цифровой валютой, основанной на реальном активе. Таким образом, с помощью данного механизма можно будет эффективно осуществлять торговые операции. Цена бриллиантов будет рассчитана с помощью алгоритма ценообразования Матрица «Д1» (D1). Каждый камень будет сертифицирован Геммологическим институтом Америки (Gemological Institute of America, GIA) и отвечать международным стандартам качества. Все камни, участвующие в программе, хранятся в Сингапуре у надежных операторов.
Abacus Capital уже заключил торговые соглашения с ПАО «Смоленский Кристалл», ЗАО «Бриллианты АЛРОСА» и ООО «КГК» (KGK Group), а также подписал договор для размещения «Д1 Коин» на крупнейших цифровых биржах.
В сообщении говорится, что между Фондом развития Дальнего Востока (ФРДВ), Abacus Capital Group и компанией Beijing Thai Cloud Technology было подписано соглашение о развитие сотрудничества в рамках программы «Цифровые бриллианты». По словам генерального директора ФРДВ Алексея Чекункова, эта программа позволит привлечь капитал в бриллиантовую отрасль благодаря сотрудничеству компаний в области производства бриллиантов и разработчиков передовых технологий в области индустрии.
Виктория Кири, корреспондент европейского бюро Rough&Polished, Страсбург