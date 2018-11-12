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Основные доходы Lucara Diamond в третьем квартале упали на 63%, до $18,2 млн

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lucara_news.pngСкорректированные показатели прибыли Lucara Diamond до вычета процентов по кредитам, налогов и амортизации (EBITDA) упали на 63%, до $18,2 млн, в третьем квартале 2018 года по сравнению с $49,8 млн годом ранее, говорится в последнем финансовом отчете компании.
Lucara Diamond заявила, что сниженный показатель EBITDA отражает низкий уровень прибыли, связанный с меньшим объемом реализованных алмазов и более низкой средней ценой проданных камней исключительного качества по сравнению с третьим кварталом 2017 года, когда был продан алмаз «Lesedi La Rona» весом 1 109 каратов.
Цена камня достигла $53 млн.
В третьем квартале прибыль Lucara от продажи алмаза составила $45,7 млн или $450 за карат, а операционная маржа компании достигла 59%.
В третьем квартале 2018 года Lucara провела первый смешанный алмазный тендер алмазов исключительного качества и обычных камней, добытых в период с мая по август. Камни были реализованы по средней цене $467 за карат, а общий объем продаж составил 89 461 карат.
Операционные расходы компании выросли с $15,4 млн в третьем квартале 2017 года до $18,8 млн в третьем квартале этого года из-за большего объема добываемой и перерабатываемой руды, а также из-за увеличения средней стоимости добываемой руды по причине смены контракторов во время третьего квартала.
В третьем квартале Lucara произвела 127 031 карат на своем руднике Карове (Karowe) в Ботсване.
Компания добыла в общей сложности 197 камней специального размера (вес каждого камня превышал 10,8 карата), включая 10 алмазов массой более 100 каратов, а также два камня почти ювелирного качества весом более 300 каратов.

Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished

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