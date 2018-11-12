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22 октября 2018
ZCDC произвела 2,4 млн каратов за 10 месяцев
Генеральный директор компании Мориc Мпофу (Moris Mpofu) заявил, что в этом году компания намерена произвести 3 млн каратов алмазов по сравнению с прошлым годом, когда компания добыла 1,8 млн каратов.
«Данный результат показывает рост на 54% к 1,56 млн каратов, добытых в 2017 году, и рост на 168% к 895 000 каратов, произведенных за тот же период в 2016 году», - сказал он.
Деятельность по добыче алмазов компанией сместилась с аллювиальных месторождений на конгломераты, что привело к инвестициям в размере $25 млн, которые пошли на введение в эксплуатацию дробильной установки с пропускной способностью 450 тонн руды в час.
Алмазодобывающая компания сообщила, что ее балансовый отчет вырос с $45 млн в 2016 году до более чем $250 млн к сентябрю 2018 года.
В то же время Мпофу сказал, что ZCDC планирует инвестировать $20 млн в создание нового центра по управлению стоимостью алмазов (diamond value management centre, DVMC), который поможет улучшить процессы очистки, сортировки, оценки, продажи алмазов, а также обеспечит их сохранность.
«Этот высокотехнологичный центр будет направлен на улучшение стандартов обработки камней для того, чтобы мы могли соответствовать лучшим мировым практикам успешного и эффективного управления стоимостью алмазов, - добавил он. – В DVMC будет представлена технология полностью интегрированной сортировки камней, которая автоматически будет сортировать камни в соответствии с цветом, чистотой, размером, формой и огранкой».
Он отметил, что в следующие пять лет ZCDC планирует инвестировать $400 млн в развитие фирмы, а 25% от инвестиций пойдут на геологоразведку и оценку запасов месторождений, так как горнодобывающая компания намерена создать проекты, позволяющие привлечь финансовые средства.
В настоящий момент компания проводит разведку алмазов на трех участках за пределами Маранге (Marange). Она надеется найти жизнеспособные кимберлитовые залежи.
«ZCDC будет проводить аэромагнитные исследования участков с использованием грунтопроникающего радара, а также запустит программы по выборке проб и другие виды геологоразведочных работ и исследований для оценки ресурсов для идентификации и оценки месторождений по всей стране, - сообщил Мпофу. – Компания создала полномасштабный отдел по геологоразведке, в котором заняты квалифицированные работники. Компания предоставила отделу дробильные установки, мобильные обогатительные фабрики и наземное передвижное оборудование, которое требуется для проведения разведки алмазов».
ZCDC намерена производить по меньшей мере 10 млн каратов алмазов к 2023 году.
Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished