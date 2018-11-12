Редкий розовый бриллиант продан более чем за $2,6 млн за карат

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Фото: Christie's

Бриллиант фантазийного ярко-розового цвета (fancy-vivid) весом 18,96 карата, который в свое время был частью коллекции Оппенгеймера (Oppenheimer), был продан во вторник на прошлой неделе в Женеве американской компании Harry Winston за $50,4 млн.Согласно предварительным прогнозам, цена камня могла составить от $30 млн до $50 млн.Аукционный дом Christie’s сообщил, что торги длились пять минут, до того как бриллиант объявили самым дорогим розовым камнем, когда-либо проданным на аукционе. Его цена составила $2,6 млн за карат.Этот бриллиант побил рекорд предыдущего розового бриллианта, который в прошлом году был продан в Гонконге за $2,1 млн за карат.Камень, как сообщается, был добыт на южноафриканской шахте век назад и был огранен в 1920 году.О бриллиантах ярко-розового фантазийного цвета весом более 10 каратов практически не было известно, только четыре таких камня когда-либо выставлялись на продажу.