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Редкий розовый бриллиант продан более чем за $2,6 млн за карат

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Бриллиант фантазийного ярко-розового цвета (fancy-vivid) весом 18,96 карата, который в свое время был частью коллекции Оппенгеймера (Oppenheimer), был продан во вторник на прошлой неделе в Женеве американской компании Harry Winston за $50,4 млн.
Согласно предварительным прогнозам, цена камня могла составить от $30 млн до $50 млн.

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Фото: Christie's


Аукционный дом Christie’s сообщил, что торги длились пять минут, до того как бриллиант объявили самым дорогим розовым камнем, когда-либо проданным на аукционе. Его цена составила $2,6 млн за карат.
Этот бриллиант побил рекорд предыдущего розового бриллианта, который в прошлом году был продан в Гонконге за $2,1 млн за карат.
Камень, как сообщается, был добыт на южноафриканской шахте век назад и был огранен  в 1920 году.
О бриллиантах ярко-розового фантазийного цвета весом более 10 каратов практически не было известно, только четыре таких камня когда-либо выставлялись на продажу.

Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished

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