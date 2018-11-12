Эксклюзив
Кэмпбелл из Botswana Diamonds о выходе АЛРОСА: вечных совместных предприятий в геологоразведке не бывает
Botswana Diamonds в настоящее время ведет переговоры с крупной алмазодобывающей компанией по приобретению доли в компании Sunland Minerals, ранее принадлежавшей компании АЛРОСА. Совместное предприятие Sunland было создано в 2014 году для тестирования...
Сегодня
Если настоящие камни подменяются искусственными, изымается идея, которую ты берешь вместе с украшением, сделанным из подлинного камня
Елена Титова – директор Всероссийского музея декоративного искусства. Возглавляемый ею музей, не столь давно основанный (менее 40 лет назад), но один из самых популярных и стильных музеев столицы, который славится, в том числе, и своей коллекцией...
12 ноября 2018
«Мы будем работать только с рудниками и поставщиками, которые могут подтвердить полную и несомненную прозрачность», - заверяет Дэвид Забински, главный исполнительный директор TRIGEM
Дэвид Забински (David Zabinsky), многосторонний профессионал, имеющий степень бакалавра наук по государственным и юридическим исследованиям и испанскому языку, полученную в Боудин-колледже (штат Мэн, США), имеет опыт работы как в международном...
06 ноября 2018
Алмазный рынок в настоящее время проявляет осторожность, особенно в Европе
Анжелика Мавриду (Angelika Mavridou), родившаяся в Швейцарии, переехала в Салоники (Греция) со своей семьей только для того, чтобы создать свою собственную компанию JEWELLS GALLERY LTD, которая позднее была преобразована в акционерное...
29 октября 2018
Зимниски о розовых бриллиантах, о Lightbox компании De Beers
Независимый аналитик и консультант алмазной отрасли заявил, что, хотя и трудно оценивать исключительные и «уникальные» бриллианты, Pink Legacy (Розовое достояние), вероятно, принесет $2,64 млн за карат, когда уйдет с молотка в следующем месяце...
22 октября 2018
Редкий розовый бриллиант продан более чем за $2,6 млн за карат
Согласно предварительным прогнозам, цена камня могла составить от $30 млн до $50 млн.
Фото: Christie's
Аукционный дом Christie’s сообщил, что торги длились пять минут, до того как бриллиант объявили самым дорогим розовым камнем, когда-либо проданным на аукционе. Его цена составила $2,6 млн за карат.
Этот бриллиант побил рекорд предыдущего розового бриллианта, который в прошлом году был продан в Гонконге за $2,1 млн за карат.
Камень, как сообщается, был добыт на южноафриканской шахте век назад и был огранен в 1920 году.
О бриллиантах ярко-розового фантазийного цвета весом более 10 каратов практически не было известно, только четыре таких камня когда-либо выставлялись на продажу.
Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished