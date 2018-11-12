Эксклюзив
Кэмпбелл из Botswana Diamonds о выходе АЛРОСА: вечных совместных предприятий в геологоразведке не бывает
Botswana Diamonds в настоящее время ведет переговоры с крупной алмазодобывающей компанией по приобретению доли в компании Sunland Minerals, ранее принадлежавшей компании АЛРОСА. Совместное предприятие Sunland было создано в 2014 году для тестирования...
Сегодня
Если настоящие камни подменяются искусственными, изымается идея, которую ты берешь вместе с украшением, сделанным из подлинного камня
Елена Титова – директор Всероссийского музея декоративного искусства. Возглавляемый ею музей, не столь давно основанный (менее 40 лет назад), но один из самых популярных и стильных музеев столицы, который славится, в том числе, и своей коллекцией...
12 ноября 2018
«Мы будем работать только с рудниками и поставщиками, которые могут подтвердить полную и несомненную прозрачность», - заверяет Дэвид Забински, главный исполнительный директор TRIGEM
Дэвид Забински (David Zabinsky), многосторонний профессионал, имеющий степень бакалавра наук по государственным и юридическим исследованиям и испанскому языку, полученную в Боудин-колледже (штат Мэн, США), имеет опыт работы как в международном...
06 ноября 2018
Алмазный рынок в настоящее время проявляет осторожность, особенно в Европе
Анжелика Мавриду (Angelika Mavridou), родившаяся в Швейцарии, переехала в Салоники (Греция) со своей семьей только для того, чтобы создать свою собственную компанию JEWELLS GALLERY LTD, которая позднее была преобразована в акционерное...
29 октября 2018
Зимниски о розовых бриллиантах, о Lightbox компании De Beers
Независимый аналитик и консультант алмазной отрасли заявил, что, хотя и трудно оценивать исключительные и «уникальные» бриллианты, Pink Legacy (Розовое достояние), вероятно, принесет $2,64 млн за карат, когда уйдет с молотка в следующем месяце...
22 октября 2018
Экспорт бриллиантов из Индии в октябре вырос на 19%
За рассматриваемый период по стоимости импорт алмазов в страну увеличился на 22,71%, до $990,09 млн, по сравнению с $806,84 млн, полученными от импорта камней в октябре 2017 года. По объему импорт алмазного сырья вырос до 9,66 млн каратов за октябрь текущего года, тогда как в октябре прошлого года он составил 9,44 млн каратов.
Импорт бриллиантов снизился на 33,12%, до $9,11 млн, в октябре 2018 года против $137,73 млн в прошлом году.
Экспорт бриллиантов в период с апреля по октябрь 2018 года вырос на 8,37%, до $14,99 млрд, в то время как за тот же период прошлого года было экспортировано бриллиантовой продукции на $13,83 млрд.
Однако импорт бриллиантов с апреля по октябрь 2018 года упал на 35,90%, до $860,71 млн, по сравнению с $1 342,70 млн, полученными за тот же период 2017 года.
С апреля по октябрь текущего года импорт алмазного сырья снизился на 5,64%, до $9,41 млрд, против $9,97 млрд годом ранее. По объему импорт алмазов упал на 6,16%, с 100,5 млн каратов с апреля по октябрь 2017 до 94,31 млн каратов за тот же период.
Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished