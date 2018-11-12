Экспорт бриллиантов из Индии в октябре вырос на 19%

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Экспорт бриллиантовой продукции из Индии за октябрь вырос на 19,37%, до $2,31 млрд, по сравнению с $1,93 млрд в октябре 2017 года, согласно предварительным данным, распространенным Советом по содействию экспорту драгоценных камней и ювелирных изделий (Gem & Jewellery Export Promotion Council, GJEPC).

За рассматриваемый период по стоимости импорт алмазов в страну увеличился на 22,71%, до $990,09 млн, по сравнению с $806,84 млн, полученными от импорта камней в октябре 2017 года. По объему импорт алмазного сырья вырос до 9,66 млн каратов за октябрь текущего года, тогда как в октябре прошлого года он составил 9,44 млн каратов.

Импорт бриллиантов снизился на 33,12%, до $9,11 млн, в октябре 2018 года против $137,73 млн в прошлом году.

Экспорт бриллиантов в период с апреля по октябрь 2018 года вырос на 8,37%, до $14,99 млрд, в то время как за тот же период прошлого года было экспортировано бриллиантовой продукции на $13,83 млрд.

Однако импорт бриллиантов с апреля по октябрь 2018 года упал на 35,90%, до $860,71 млн, по сравнению с $1 342,70 млн, полученными за тот же период 2017 года.

С апреля по октябрь текущего года импорт алмазного сырья снизился на 5,64%, до $9,41 млрд, против $9,97 млрд годом ранее. По объему импорт алмазов упал на 6,16%, с 100,5 млн каратов с апреля по октябрь 2017 до 94,31 млн каратов за тот же период.



Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished



