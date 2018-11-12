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15 октября 2018
Diamond Foundry создала единственное в своем роде бриллиантовое кольцо стоимость $250 000
Фото: Diamond Foundry
С помощью технологии плазменного реактора, которой владеет Diamond Foundry, команда создала алмаз достаточного размера, чтобы затем выточить из него цельное кольцо.
«Самой большой проблемой в создании этого кольца стала его огранка», - сообщается на портале.
Алмаз был отправлен в Антверпен, где для его обработки использовали технологию огранки струей воды толщиной в микрон и лазер. Благодаря этим сверхточным технологиям было создано цельное бриллиантовое кольцо с 3 000 граней.
Бриллиантовое кольцо будет представлено публике во Всемирный день борьбы со СПИДом 1 декабря 2018 года, а затем оно будет выставлено на аукционе Sotheby’s во время ювелирной ярмарки Art Basel в Майами. Согласно оценке аукционного дома, цена кольца может достичь $250 000. Вырученная сумма пойдет в фонды борьбы со СПИДом.
Виктория Кири, корреспондент Европейского бюро Rough&Polished, Страсбург