Diamond Foundry создала единственное в своем роде бриллиантовое кольцо стоимость $250 000

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Фото: Diamond Foundry

Компания Diamond Foundry совместно с ведущими мировыми дизайнерами - сэром Джонатаном Айвом (Jonathan Ive) и Марком Ньюсоном (Marc Newson) - создала единственное в своем роде кольцо, сделанное целиком из бриллианта, говорится в сообщении HYPEBEAST.С помощью технологии плазменного реактора, которой владеет Diamond Foundry, команда создала алмаз достаточного размера, чтобы затем выточить из него цельное кольцо.«Самой большой проблемой в создании этого кольца стала его огранка», - сообщается на портале.Алмаз был отправлен в Антверпен, где для его обработки использовали технологию огранки струей воды толщиной в микрон и лазер. Благодаря этим сверхточным технологиям было создано цельное бриллиантовое кольцо с 3 000 граней.Бриллиантовое кольцо будет представлено публике во Всемирный день борьбы со СПИДом 1 декабря 2018 года, а затем оно будет выставлено на аукционе Sotheby’s во время ювелирной ярмарки Art Basel в Майами. Согласно оценке аукционного дома, цена кольца может достичь $250 000. Вырученная сумма пойдет в фонды борьбы со СПИДом.