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15 октября 2018

АЛРОСА вышла из совместного предприятия Sunland Minerals с Botswana Diamonds

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Новости

botswana_diamonds_logo.pngBotswana Diamonds заявила, что теперь является стопроцентным владельцем предприятия Sunland Minerals, выкупив 50% его акций по символической цене у АЛРОСА. До этого Sunland Minerals было совместным предприятием Botswana Diamonds и АЛРОСА.
Являясь единственным владельцем Sunland Minerals, Botswana Diamonds привлекла другую компанию, которая станет ее партнером по совместному предприятию.
«Несмотря на то, что на данном этапе мы не можем предложить никаких гарантий, мы сильно продвинулись в наших обсуждениях партнерства с крупной компанией-производителем алмазов, которая имеет опытную команду по геологоразведке, - сообщил председатель компании Джон Тилинг (John Teeling). – Если мы сумеем договориться, то я надеюсь, что в 2019 году на некоторых участках Sunland на территории Калахари, идентифицированных в 2018 году, начнутся программы по бурению».
Он добавил, что у нового партнера по совместному предприятию есть опытная команда, которая занимается геологоразведкой.
Согласно Botswana Diamonds, перемены в совете директоров и управлении АЛРОСА, которые произошли в 2016-2017 годах, привели к смене акцента в деятельности компании.
Совместные предприятия по разведке алмазов на ранних стадиях перестали привлекать фирму, так как нынешняя стратегия компании направлена на увеличение производства и маркетинга алмазов.
Совместное предприятие Sunland было создано в 2014 году для тестирования геологоразведочного оборудования АЛРОСА на основе данных о месторождениях Botswana Diamonds.
«АЛРОСА была прекрасным партнером для нас все четыре года. Она привнесла свежий подход к разведке алмазов и внедрила новые технологии в программы геологоразведки в Калахари, - сказал Тилинг. – Работа, проводимая Sunland, осуществлялась и будет осуществляться на высшем уровне. Успех приходит не сразу, такое редко бывает в области геологоразведки, но мы совершили огромный прогресс на пути к коммерческому использованию участков».

Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished
   

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