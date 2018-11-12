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15 октября 2018
Сотрудники таможни выступили на Дне открытых дверей GJEPC в Джайпуре
Высокопоставленные должностные лица из таможенного отдела под председательством П. К. Даса (P.K. Das), члена таможенного отдела и специального секретаря Центрального управления косвенных налогов и таможенных сборов (Central Board of Indirect Taxes & Customs, CBIC), выступили на данном мероприятии. С речью выступил Прамод Агравал (Pramod Agrawal), председатель GJEPC. Участников Дня открытых дверей также приветствовал Нирмал Кумар Бардия (Nirmal Kumar Bardiya), председатель окружного отделения GJEPC.
Фото: GJEPC
В рамках этого мероприятия обсуждались такие ключевые вопросы, как работа системы управления рисками и системы оценки в Центре таможенного оформления ценных гразов (Precious Cargo Customs Clearance Centre, PCCCC), возвратные пошлины на импорт алмазов, статус Авторизированного экономического оператора (Authorised Economic Operator, AEO) биржи Surat Hira Bourse, альтернативная модель Административного комитета по координации в Сурате, а также вопрос толерантности по отношению к реимпорту алмазов в страну.
Должностные лица GJEPC и другие члены комитета также провели отдельную встречу с Дасом и другими участниками мероприятия для обсуждения проблем, связанных с торговлей алмазами. Дас заверил членов торгового сектора, что он займется всеми вопросами, поднятыми отраслью, и рассмотрит их в числе своих первоочередных задач.
Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished