Graff Diamonds представила бриллианты, изготовленные из 1 109-каратного Lesedi La Rona

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Базирующаяся в Лондоне ювелирная компания Graff Diamonds продемонстрировала первые из более чем 60 бриллиантов, огранку которых она производит и которые будут получены из 1 109-каратного алмаза Lesedi La Rona («Наш свет»), купленного компанией в 2017 году.

Продукция включает в себя два безупречных бриллианта цвета D, вмонтированных в кольца. Один из бриллиантов весом 6,06 карата и огранки «подушка», вес второго, овальной огранки, - 11,12 карата.

Все бриллианты, изготовленные из Lesedi La Rona имеют цвет D и исключительную чистоту, заявили в Graff Diamonds. Компания уже изготовила около 30 бриллиантов, многие из которых были проданы.





Фото: Graff





Геммологи и мастера компании более одного года анализировали исторический алмаз, купленный у Lucara Diamond Corp в сентябре 2017 года за $53 млн.

Вес бриллиантов варьируется от одного карата до более чем 100 каратов, они украшают кольца, сережки и кулоны. Все камни имеют сертификат Геммологического института Америки (Gemological Institute of America, GIA) и лазерную надпись со словами «Graff» и «Lesedi La Rona» наряду с маркировочным номером GIA.

Lesedi La Rona стал вторым по величине алмазом в истории после камня Cullinan весом 3 106 каратов, добытого Lucara в ноябре 2016 года на своем руднике Карове (Karowe) в Ботсване.

Алекс Шишло, шеф-редактор Европейского бюро Rough&Polished