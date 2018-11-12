Mountain Province Diamonds объявила результаты последних торгов

Mountain Province Diamonds Inc. объявила предварительные результаты последней торговой сессии, которая завершилась 14 ноября 2018 года.
Общая выручка составила US$17,7 млн (CDN$ 23,3 млн) за 245 751 карат при реализованной стоимости US$72 за карат.
Компания отмечает хорошие ценовые предложения за свою продукцию более крупного размера и лучшего качества, которая составляла наибольшую долю от реализованного товара. По сравнению с предыдущими двумя продажами наблюдалось также небольшое увеличение цен на алмазы среднего качества и меньших размеров.
Данные результаты являются весьма многообещающими с учетом недавних сообщений о сложных рыночных условиях в сегменте алмазов.
«Наша нынешняя торговая сессия показала отличные результаты в текущей рыночной ситуации. Мы были очень рады видеть стабилизацию цен на товары менее высокого качества и размера», - заявил Стюарт Браун (Stuart Brown), президент и главный исполнительный директор Mountain Province Diamonds.
Алекс Шишло, шеф-редактор Европейского бюро Rough&Polished