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15 октября 2018

Mountain Province Diamonds объявила результаты последних торгов

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mountainprovince_logo.pngMountain Province Diamonds Inc. объявила  предварительные результаты последней торговой сессии, которая завершилась 14 ноября 2018 года.
Общая выручка составила US$17,7 млн (CDN$ 23,3 млн) за 245 751 карат при реализованной стоимости US$72 за карат.
Компания отмечает хорошие ценовые предложения за свою продукцию более крупного размера и лучшего качества, которая составляла наибольшую долю от реализованного товара. По сравнению с предыдущими двумя продажами наблюдалось также небольшое увеличение цен на алмазы среднего качества и меньших размеров.
Данные результаты являются весьма многообещающими с учетом недавних сообщений о сложных рыночных условиях в сегменте алмазов.
«Наша нынешняя торговая сессия показала отличные результаты в текущей рыночной ситуации. Мы были очень рады видеть стабилизацию цен на товары менее высокого качества и размера», - заявил Стюарт Браун (Stuart Brown), президент и главный исполнительный директор  Mountain Province Diamonds.

Алекс Шишло, шеф-редактор Европейского бюро Rough&Polished



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