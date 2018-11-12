BK16 может содержать высокоценные алмазы – Tsodilo

Вчера

Фото: Tsodilo Resources

Tsodilo Resources заявила, что независимое исследование ее кимберлитовой трубки ВК16 в Орапе, Ботсвана, показало, что стоимость алмазов, добытых на участке, может составлять от $710 до $386 за карат при содержании алмазов в 8-10 каратов на сто тонн руды.Президент компании Микиэль де Уит (Michiel de Wit) сообщил, что предполагаемое распределение камней по крупности (size frequency distribution, SFD) и стоимость камней на ВК16 указывают на то, что необходимо провести дополнительные работы, так как трубка может содержать высокоценные алмазы, как рудник Карове (Karowe).Пэдди Лоулесс (Paddy Lawless), который выполнял моделирование содержания и стоимости камней на участке, отметил, что оба показателя были выше содержания и стоимости после тестирования образца керна массой 2 076,76 сухой метрической тонны, полученного в ходе бурения скважин большого диаметра. Данный образец представляет 0,01% от общего тоннажа кимберлита.«Содержание и стоимость алмазов после исследования образца были меньше из-за сравнительно небольшого размера самого образца, поэтому данные результаты не могут быть применены для моделирования содержания и стоимости алмазов на всем месторождении, - сказал он. – В пробах не встречаются крупные камни из-за низкой частоты их содержания на участке. Используя распределение проб в реальных масштабах (количество камней из каждой категории) и совмещая его с более полным анализом распределения камней по крупности, мы видим, что содержание и стоимость алмазов превосходят результаты небольшого образца».Он также сообщил, что, основываясь на смоделированных результатах цены камней и содержания алмазов на кимберлите, компания должна провести дополнительную программу по выборке проб на участке для того, чтобы подтвердить положительные показатели и улучшить результат оценки алмазов.На сегодняшний день Tsodilo получила 502 алмаза весом 77,94 карата из трех партий камней коммерческого размера.Партия состояла из белых бриллиантов ювелирного качества, многие из которых были цвета G и выше.«Процент низкокачественных камней очень мал по сравнению с результатами на других кимберлитах в Ботсване, - заявил Рэй Феррари (Ray Ferraris) из QTS, который проводил оценку партии. – В партии превалирует содержание алмазов в форме вогнутого додекаэдра, алмазов типа борт не наблюдалось, однако подтверждено наличие высококачественных алмазов типа IIa».