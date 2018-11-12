Эксклюзив
Если настоящие камни подменяются искусственными, изымается идея, которую ты берешь вместе с украшением, сделанным из подлинного камня
Елена Титова – директор Всероссийского музея декоративного искусства. Возглавляемый ею музей, не столь давно основанный (менее 40 лет назад), но один из самых популярных и стильных музеев столицы, который славится, в том числе, и своей коллекцией...
12 ноября 2018
«Мы будем работать только с рудниками и поставщиками, которые могут подтвердить полную и несомненную прозрачность», - заверяет Дэвид Забински, главный исполнительный директор TRIGEM
Дэвид Забински (David Zabinsky), многосторонний профессионал, имеющий степень бакалавра наук по государственным и юридическим исследованиям и испанскому языку, полученную в Боудин-колледже (штат Мэн, США), имеет опыт работы как в международном...
06 ноября 2018
Алмазный рынок в настоящее время проявляет осторожность, особенно в Европе
Анжелика Мавриду (Angelika Mavridou), родившаяся в Швейцарии, переехала в Салоники (Греция) со своей семьей только для того, чтобы создать свою собственную компанию JEWELLS GALLERY LTD, которая позднее была преобразована в акционерное...
29 октября 2018
Зимниски о розовых бриллиантах, о Lightbox компании De Beers
Независимый аналитик и консультант алмазной отрасли заявил, что, хотя и трудно оценивать исключительные и «уникальные» бриллианты, Pink Legacy (Розовое достояние), вероятно, принесет $2,64 млн за карат, когда уйдет с молотка в следующем месяце...
22 октября 2018
Альянс между производителем сырья в нашей стране и производителем бриллиантов просто неизбежен и необходим
Из чего складывается доходность огранки? Что это за профессия – инженер по обработке алмазов? Сколько времени уходит на то, чтобы стать огранщиком? Как работает ограночная фабрика? «Русская огранка» - она жива? Lightbox от компании De Beers – это что...
15 октября 2018
BK16 может содержать высокоценные алмазы – Tsodilo
Президент компании Микиэль де Уит (Michiel de Wit) сообщил, что предполагаемое распределение камней по крупности (size frequency distribution, SFD) и стоимость камней на ВК16 указывают на то, что необходимо провести дополнительные работы, так как трубка может содержать высокоценные алмазы, как рудник Карове (Karowe).
Фото: Tsodilo Resources
Пэдди Лоулесс (Paddy Lawless), который выполнял моделирование содержания и стоимости камней на участке, отметил, что оба показателя были выше содержания и стоимости после тестирования образца керна массой 2 076,76 сухой метрической тонны, полученного в ходе бурения скважин большого диаметра. Данный образец представляет 0,01% от общего тоннажа кимберлита.
«Содержание и стоимость алмазов после исследования образца были меньше из-за сравнительно небольшого размера самого образца, поэтому данные результаты не могут быть применены для моделирования содержания и стоимости алмазов на всем месторождении, - сказал он. – В пробах не встречаются крупные камни из-за низкой частоты их содержания на участке. Используя распределение проб в реальных масштабах (количество камней из каждой категории) и совмещая его с более полным анализом распределения камней по крупности, мы видим, что содержание и стоимость алмазов превосходят результаты небольшого образца».
Он также сообщил, что, основываясь на смоделированных результатах цены камней и содержания алмазов на кимберлите, компания должна провести дополнительную программу по выборке проб на участке для того, чтобы подтвердить положительные показатели и улучшить результат оценки алмазов.
На сегодняшний день Tsodilo получила 502 алмаза весом 77,94 карата из трех партий камней коммерческого размера.
Партия состояла из белых бриллиантов ювелирного качества, многие из которых были цвета G и выше.
«Процент низкокачественных камней очень мал по сравнению с результатами на других кимберлитах в Ботсване, - заявил Рэй Феррари (Ray Ferraris) из QTS, который проводил оценку партии. – В партии превалирует содержание алмазов в форме вогнутого додекаэдра, алмазов типа борт не наблюдалось, однако подтверждено наличие высококачественных алмазов типа IIa».
Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished