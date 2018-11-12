«Алмазная индустрия должна сдержать обещание»

Вчера

Коалиция обеспокоенных организаций гражданского общества призвала алмазную индустрию сдержать обещание и обеспечить уверенность покупателей в том, что приобретаемые ими алмазы были добыты из ответственных источников, ответственно реализованы и обработаны.

У членов международного сообщества, которые собрались в Брюсселе для проведения пленарного заседания Кимберлийского процесса (КП), будет возможность рассмотреть обращение.

«Время для алмазной индустрии закончилось. Имидж – это все для стоимости алмазов, но все же репутацию алмазной отрасли продолжают пятнать ассоциации, которые нарушают права человека – используют детский труд и принудительный труд, а также принимают в оборот конфликтные алмазы, наносят ущерб окружающей среде и коррумпируют общество, - заявила исполнительный директор IMPACT Джоан Леберт (Joanne Lebert). – Если алмазная отрасль действительно хочет решить эти проблемы, она должна найти пути их решения и не пренебрегать правами людей и ответственным ведением бизнеса в качестве дополнительной меры».

Всемирный алмазный совет (World Diamond Council, WDC), объединяющий крупнейших производителей алмазов, ювелиров и биржи, сообщил в прошлом месяце, что его члены одобрили внесение предлагаемых реформ в свой механизм саморегулирования отрасли под названием Система гарантий (System of Warranties, SoW).

Алмазная отрасль сообщила, что, помимо КП, она будет продолжать давать покупателям гарантии того, что алмазы были добыты из ответственных источников, ответственно реализованы и обработаны.

Однако лидер кампании из Global Witness София Пиклс (Sophia Pickles) отметила, что Cистема гарантий отстает от международных стандартов ответственного ведения бизнеса.

«Это так называемое нововведение WDC в саморегулирующее руководство является скорее обычной попыткой успокоить критику в отношении неудач алмазной индустрии, чем реальным шагом на пути к обеспечению гарантии того, что алмазная торговля не будет поддерживать нарушения прав человека».



Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished





