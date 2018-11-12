Добыча алмазов повысила поступление налогов в бюджет Архангельской области

Вчера

По состоянию на октябрь 2018 года алмазодобытчики перечислили в бюджет региона более 2 млрд рублей в виде налога на добычу полезных ископаемых, что на 22% превышает показатели прошлого года, сообщает Министерство природных ресурсов и лесопромышленного комплекса Архангельской области.Алмазы в этом регионе добывают две компании – «Севералмаз», работающая на месторождении имени М. В. Ломоносова, и AGD Diamonds, разрабатывающая месторождение имени В. Гриба.Месторождение имени М. В. Ломоносова является крупнейшим коренным месторождением алмазов в европейской части России и включает в себя шесть кимберлитовых трубок. Проект добычи алмазов, инвестиции в который составили 73,4 млрд рублей, рассчитан до 2067 года.Алмазная трубка имени В. Гриба содержит около 5% общероссийских запасов алмазов и является вторым крупнейшим месторождением в европейской части России. Мощность построенного на ней ГОКа компании AGD Diamonds составляет 4,5 млн тонн алмазной руды в год. Инвестиции в проект составили более 26,5 млрд рублей. Плановые показатели реализации этого проекта рассчитаны до 2028 года.