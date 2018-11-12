Эксклюзив
Если настоящие камни подменяются искусственными, изымается идея, которую ты берешь вместе с украшением, сделанным из подлинного камня
Елена Титова – директор Всероссийского музея декоративного искусства. Возглавляемый ею музей, не столь давно основанный (менее 40 лет назад), но один из самых популярных и стильных музеев столицы, который славится, в том числе, и своей коллекцией...
12 ноября 2018
«Мы будем работать только с рудниками и поставщиками, которые могут подтвердить полную и несомненную прозрачность», - заверяет Дэвид Забински, главный исполнительный директор TRIGEM
Дэвид Забински (David Zabinsky), многосторонний профессионал, имеющий степень бакалавра наук по государственным и юридическим исследованиям и испанскому языку, полученную в Боудин-колледже (штат Мэн, США), имеет опыт работы как в международном...
06 ноября 2018
Алмазный рынок в настоящее время проявляет осторожность, особенно в Европе
Анжелика Мавриду (Angelika Mavridou), родившаяся в Швейцарии, переехала в Салоники (Греция) со своей семьей только для того, чтобы создать свою собственную компанию JEWELLS GALLERY LTD, которая позднее была преобразована в акционерное...
29 октября 2018
Зимниски о розовых бриллиантах, о Lightbox компании De Beers
Независимый аналитик и консультант алмазной отрасли заявил, что, хотя и трудно оценивать исключительные и «уникальные» бриллианты, Pink Legacy (Розовое достояние), вероятно, принесет $2,64 млн за карат, когда уйдет с молотка в следующем месяце...
22 октября 2018
Альянс между производителем сырья в нашей стране и производителем бриллиантов просто неизбежен и необходим
Из чего складывается доходность огранки? Что это за профессия – инженер по обработке алмазов? Сколько времени уходит на то, чтобы стать огранщиком? Как работает ограночная фабрика? «Русская огранка» - она жива? Lightbox от компании De Beers – это что...
15 октября 2018
Добыча алмазов повысила поступление налогов в бюджет Архангельской области
Алмазы в этом регионе добывают две компании – «Севералмаз», работающая на месторождении имени М. В. Ломоносова, и AGD Diamonds, разрабатывающая месторождение имени В. Гриба.
Месторождение имени М. В. Ломоносова является крупнейшим коренным месторождением алмазов в европейской части России и включает в себя шесть кимберлитовых трубок. Проект добычи алмазов, инвестиции в который составили 73,4 млрд рублей, рассчитан до 2067 года.
Алмазная трубка имени В. Гриба содержит около 5% общероссийских запасов алмазов и является вторым крупнейшим месторождением в европейской части России. Мощность построенного на ней ГОКа компании AGD Diamonds составляет 4,5 млн тонн алмазной руды в год. Инвестиции в проект составили более 26,5 млрд рублей. Плановые показатели реализации этого проекта рассчитаны до 2028 года.
Виктория Кири, корреспондент Европейского бюро Rough&Polished, Страсбург