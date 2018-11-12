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15 октября 2018

GJEPC организует семинары по малому и среднему бизнесу для ювелиров из Махараштры

Вчера
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Индийский Совет по содействию экспорту драгоценных камней и ювелирных изделий (Gem & Jewellery Export Promotion Council, GJEPC) организовал два семинара по малому и среднему бизнесу в округе Конкан, штат Махараштра, для повышения осведомленности общественности в связи с внедрением в ювелирную отрасль различных правительственных схем для ювелиров и старателей, которые работают на мелких предприятиях.

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                            Фото: GJEPC


Первый семинар прошел в Чиплане, округ Ратнагири, 12 ноября 2018 года. В нем приняли участие представители индустрии, которые прибыли из самого города и близлежащих районов.
На семинаре выступил М. С. Пандей (M.S. Pandey), GJEPC, а также другие должностные лица, которые произнесли речи о внедрении правительственных схем в отрасль и о роли GJEPC. После этого прошла интерактивная сессия, посвященная ответам на вопросы.
Подобное мероприятие было организовано в Махеде, округ Райгад, 13 ноября 2018 года. Его посетили более 60 участников отрасли, включая старателей, производителей ювелирных изделий и владельцев магазинов. В ходе события GJEPC выступил с презентацией, а также обсудил вопросы малого и среднего бизнеса со всеми присутствующими.

Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished

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