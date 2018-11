WDC призывает индустрию поддержать КП, расширив определение конфликтных алмазов

14 ноября 2018

Всемирный алмазный совет (World Diamond Council, WDC) и Коалиция по гражданскому обществу (Civil Society Coalition, CSC) выступили в поддержку расширения значения конфликтных алмазов на открытии пленарного заседания Кимберлийского процесса 2018 года в Брюсселе, Бельгия. Предложение, выдвинутое правительством Канады, поможет увеличить масштабы охвата деятельности КП, расширив официальное определение КП конфликтных алмазов.Предлагаемое изменение расширит охват понятия алмазов, которые служат средством финансирования гражданских войн, а также поддержит стремление отрасли увеличить доверие потребителей относительно алмазов и цепочки поставок алмазной продукции, как это отражено в реформах Системы гарантий (System of Warranties, SoW), недавно запущенных WDC.Согласно реформам, все участники индустрии должны соблюдать права человека в соответствии с Руководящими принципами ООН по бизнесу и правам человека. Система гарантий также содействует уделению более пристального внимания Руководству Организации экономического сотрудничества и развития (Organisation for Economic Co-operation and Development, OECD). В частности, предлагается расширить определение и включить в него «алмазы, используемые силами общественной безопасности и частными вооруженными группами (включая криминальные и наемные группы) для получения денежных благ путем осуществления незаконного контроля, взяточничества, налогообложений, шантажа или изъятия имущества». Также в определение предлагается включить алмазы, «приобретенные в результате систематического и распространенного насилия, вынужденного труда, наихудших форм детского труда, а также нарушения международного гуманитарного права».WDC также выступил за поддержку Декларации принципов ответственного выбора поставщиков, предложенную правительством США. В нее входят постановления о защите прав человека, развитии сообществ, стандартах здоровья и труда, влиянии деятельности на окружающую среду, а также о противодействии коррупции, терроризму и организованной преступности. Такой документ, который опирается на стандарты и обязательства, принятые странами и промышленными организациями, которые составляют большую часть участников алмазной цепочки поставок, был предложен в качестве еще одного элемента для поддержки КП.В своей речи на открытии пленарного заседания КП президент WDC Стефан Фишлер (Stephane Fischler) призвал поддержать данные стратегии. «Это огромная возможность для нас - с помощью КП мы можем изменить жизни людей, которые живут в самых проблемных странах, производящих алмазы».Его сторонники предполагают, что эти предложения станут ключевыми темами обсуждений возможных способов укрепления влияния КП в мире на пленарном заседании, которое пройдет на этой неделе. Рекомендуется принять поэтапное введение новых норм для того, чтобы участники КП смогли адаптироваться к новому определению конфликтных алмазов.Стратегии были выбраны на основе предложений, представленных в начале года на встрече, которую проводили участники КП в Претории, Южная Африка, также выбор стратегий основывался на концепциях, предложенных ЕС, Коалицией по гражданскому обществу и WDC.