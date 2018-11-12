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15 октября 2018
Sarine сообщает о росте доходов и повышении прибыльности в третьем квартале 2018 года
Несмотря на множество вопросов и проблем, которые влияют на мировую алмазную индустрию, Sarine зарегистрировала рост доходов на 4%, до $11,7 млн, в третьем квартале 2018 года, говорится в пресс-релизе, распространенном организацией.
На фоне выросших доходов валовая прибыль компании выросла до $7,5 млн, однако коэффициент валовой прибыли был ниже и составил 64% в связи с изменением источников дохода и большей стоимостью продаж из-за открытия новых лабораторий Sarine Technologies Laboratories.
Компания проводит разумную финансовую политику, ее общие затраты на работы были ниже, чем за тот же период в прошлом году. Таким образом, компания смогла погасить убыток от основной деятельности фирмы в третьем квартале 2017 года и зарегистрировала прибыль от деятельности фирмы в размере $0,76 млн в третьем квартале 2018 года. После уплаты налога на прибыль чистая прибыль компании за рассматриваемый период выросла до $0,3 млн, что показывает уменьшение чистого убытка в размере $0,5 млн в третьем квартале 2017 года.
За 9 месяцев 2018 года доход компании оставался стабильным на отметке $46,3 млн, из которых почти 50% компания получила от приносящей доход деятельности фирмы. В частности, компания получила прибыль от деятельности, связанной с ритейлерами бриллиантов, которая выросла на 20% за тот же девятимесячный период в прошлом году. Благодаря незначительным общим эксплуатационным расходам и расходам на налоги на прибыль, компания зарегистрировала значительный рост чистой прибыли на 46%, с $5,1 млн за 9 месяцев в 2017 году до $7,5 млн за тот же период в 2018 году.
Согласно данным компании, прогнозирование результатов вызывает трудности из-за экономической и политической неопределенности в торговле между Китаем и США. Пока что спрос на бриллиантовую продукцию в США остается устойчивым, но любое урегулирование споров на раннем этапе может значительно увеличить производство бриллиантов. Эта тенденция в бриллиантовой торговле может наблюдаться и в 2019 году.
«Несмотря на то что объемы продаж алмазов De Beers и АЛРОСА снизились более чем на 4% по сравнению с прошлым годом, мы продолжаем наблюдать рост в установке сканирующего устройства для алмазов группы Galaxy, которое бьет все рекорды. В частности, периодические доходы Galaxy® увеличились на 6% на фоне роста в установке сканирующего устройства для алмазов группы Galaxy, несмотря на сезонный спад в третьем квартале. Мы на пути к тому, чтобы закончить финансовый год 2018 с запланированным ростом в количестве сканированных камней на 20% за год», - заявил генеральный директор Sarine Дэвид Блок (David Block).
Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished