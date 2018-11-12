АЛРОСА реализовала крупные алмазы во Владивостоке на $10,3 млн

14 ноября 2018

Фото: АЛРОСА

АЛРОСА, крупнейшая по объему добычи алмазов компания в мире, подвела итоги аукциона во Владивостоке по продаже крупных алмазов специальных размеров (более 10,8 карата).Компания реализовала 119 алмазов ювелирного качества общим весом 1890 карат. Суммарная выручка от продаж достигла $10,3 млн. Победителями по разным алмазам были признаны 26 компаний, представляющих мировые центры алмазно-бриллиантовой торговли.«Завершился последний из запланированных нами в этом году аукционов во Владивостоке. Включая эти торги, с начала 2018 года мы провели там четыре аукциона, суммарно выручив почти $55 млн. Это очень хороший результат, который был достигнут в том числе благодаря нашему решению увеличить число аукционов на дальневосточной площадке, которую мы считаем очень перспективной и планируем развивать ее в дальнейшем», - прокомментировал итоги аукциона член правления, директор ЕСО АЛРОСА Евгений Агуреев.Филиал АЛРОСА во Владивостоке был создан в 2016 году по решению Наблюдательного совета компании в целях развития Евразийского алмазного центра на территории Свободного порта Владивосток. Первые продажи алмазов на площадке ЕАЦ были проведены филиалом в августе-сентябре 2016 года.