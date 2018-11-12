Mountain Province Diamonds объявила результаты за третий квартал 2018 года

Вчера

Mountain Province Diamonds Inc объявила финансово-производственные результаты за третий квартал, закончившийся 30 сентября 2018 года.

Чистый доход за три и девять месяцев, истекших 30 сентября, составил соответственно 17,5 млн канадских долларов или 0,08 доллара на акцию и 11,3 млн долларов или 0,06 доллара на акцию. Скорректированный показатель EBITDA достиг 38,0 млн и 112,7 млн канадских долларов соответственно.





Фото: Mountain Province Diamonds





За девять месяцев было обработано примерно 2 443 000 тонн руды и получено 5 391 000 каратов алмазов (с учетом всех долей акционеров) при среднем содержании примерно 2,21 карата на тонну, что выше ожиданий. В третьем квартале среднее содержание добытых алмазов было очень высоким - 2,40 карата на тонну.

Причитающаяся компании доля в добыче алмазов за три месяца составила около 790 900 каратов и 1 215 800 каратов - за девять месяцев.

На 49-процентную долю компании в добыче алмазов за три и девять месяцев пришлось 891 000 каратов и 2 642 000 каратов алмазов соответственно.

Продажи составили 240,5 млн канадских долларов (US$186,4 млн) при средней реализованной стоимости $99 за карат (US$77).

«С учетом хороших результатов 2018 года у основных розничных торговцев ювелирными изделиями с бриллиантами и благоприятного отраслевого прогноза на праздничный сезон продаж в США индустрия хорошо позиционирована и может ожидать возвращения некоторой ценовой стабильности в первой половине 2019 года», -заявил Стюарт Браун (Stuart Brown), президент и генеральный директор Mountain Province Diamonds.

Алекс Шишло, шеф-редактор Европейского бюро Rough&Polished

