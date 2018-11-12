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06 ноября 2018
Алмазный рынок в настоящее время проявляет осторожность, особенно в Европе
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15 октября 2018
De Beers снизила цены на алмазы низкого качества на 10% – СМИ
Как утверждается алмазный гигант снизил цены на низкокачественные камни почти на 10%.
В сентябре De Beers совершила необычный шаг, позволив своим клиентам отказаться от покупки камней более низкого качества.
Покупатели, известные как сайтхолдеры, все равно должны были выкупить свою квоту алмазов до конца года, а снижение цен на камни позволило им сделать это на более выгодных условиях.
Согласно Bloomberg, бизнес, связанный с более дешевыми камнями, которые обычно являются мелкими и обладают некоторыми дефектами, страдает из-за увеличения предложения. Кроме того, крупные покупатели камней, такие как Сурат в Индии, пострадали еще и от снижения прибыльности и обесценивания рупии.
«Существуют опасения, что запущенная De Beers линия созданных людьми камней добавит конкуренции. Особенно это касается рынка низкокачественной продукции. Однако пока нет доказательств того, что новый бренд повлиял на спрос», - говорится в сообщении.
Последний раз De Beers снижала цену на камни в начале 2016 года в связи с кредитным кризисом в индустрии и слабым спросом на камни в Китае.
Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished