Жители Маранге получат разрешение на добычу алмазов – СМИ

14 ноября 2018

Федерация горняков Зимбабве (Zimbabwe Miners Federation, ZMF) заявила, что скоро жители Маранге (Marange) получат разрешение на добычу алмазов в рамках государственной программы по расширению возможностей общин с помощью горной добычи.Агентство ZimEye процитировало президента Федерации Генриетту Рушвайу (Henrietta Rushwaya), которая сообщила, что ее организация обратилась к государственной компании Zimbabwe Consolidation Diamond Company (ZCDC) с просьбой дать разрешение сообществу в Маранге заниматься горной добычей.«Мы хотим, чтобы старателям из нашего района дали разрешение на горную добычу алмазов. Таким образом местное население сможет извлекать из этого выгоду, - сказала она. – В настоящее время только нелегальные старатели из Шуругви, Бухеры и Матабелеланда, которые пробираются ночью и добывают алмазы, получают от них выгоду».Газета Business Times недавно заявила, что более 60 домов в Мутаре были преобразованы в нелегальные центры торговли алмазами иностранными синдикатами, которые получают алмазы от старателей-нелегалов.Согласно сообщениям, синдикаты торговли алмазами разработали различные стратегии для уклонения от правоохранительных органов.