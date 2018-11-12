Эксклюзив
Если настоящие камни подменяются искусственными, изымается идея, которую ты берешь вместе с украшением, сделанным из подлинного камня
Елена Титова – директор Всероссийского музея декоративного искусства. Возглавляемый ею музей, не столь давно основанный (менее 40 лет назад), но один из самых популярных и стильных музеев столицы, который славится, в том числе, и своей коллекцией...
12 ноября 2018
«Мы будем работать только с рудниками и поставщиками, которые могут подтвердить полную и несомненную прозрачность», - заверяет Дэвид Забински, главный исполнительный директор TRIGEM
Дэвид Забински (David Zabinsky), многосторонний профессионал, имеющий степень бакалавра наук по государственным и юридическим исследованиям и испанскому языку, полученную в Боудин-колледже (штат Мэн, США), имеет опыт работы как в международном...
06 ноября 2018
Алмазный рынок в настоящее время проявляет осторожность, особенно в Европе
Анжелика Мавриду (Angelika Mavridou), родившаяся в Швейцарии, переехала в Салоники (Греция) со своей семьей только для того, чтобы создать свою собственную компанию JEWELLS GALLERY LTD, которая позднее была преобразована в акционерное...
29 октября 2018
Зимниски о розовых бриллиантах, о Lightbox компании De Beers
Независимый аналитик и консультант алмазной отрасли заявил, что, хотя и трудно оценивать исключительные и «уникальные» бриллианты, Pink Legacy (Розовое достояние), вероятно, принесет $2,64 млн за карат, когда уйдет с молотка в следующем месяце...
22 октября 2018
Альянс между производителем сырья в нашей стране и производителем бриллиантов просто неизбежен и необходим
Из чего складывается доходность огранки? Что это за профессия – инженер по обработке алмазов? Сколько времени уходит на то, чтобы стать огранщиком? Как работает ограночная фабрика? «Русская огранка» - она жива? Lightbox от компании De Beers – это что...
15 октября 2018
DDE и Stargems провели 6 алмазных тендеров и реализовали 2 млн каратов
Более 200 алмазных компаний приняли участие в тендерах, которые были организованы DDE. Биржа обеспечила безопасность и прозрачность во время проведения тендеров, на которых были представлены алмазы из Анголы.
За первые 9 месяцев 2018 года DDE зарегистрировала значительный рост в продажах камней на алмазных тендерах. Общие продажи алмазов за этот период достигли USD 200 млн, что показывает рост на 75% по сравнению с прошлым годом.
«Сотрудничая с Stargems, мы стараемся предоставить реальные возможности для участников алмазной индустрии и преодолеть пропасть между странами-производителями алмазов и производителями бриллиантов. Необходимо дать возможность трейдерам вести бизнес безопасно, эффективно и уверенно», - заявил генеральный директор DMCC и председатель DDE Ахмед Бин Сулайем (Ahmed Bin Sulayem).
Шайлеш Джавери (Shailesh Javeri), председатель и основатель Stargems, сообщил: «Как только мы начали работать и сотрудничать с DMCC в начале 2018 года, мы начали отмечать значительный рост в продажах камней. Количество участников тендеров из ряда ведущих алмазных центров продолжает расти. Наше партнерство с DDE несомненно позволит нам продолжить эту положительную тенденцию».
Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished