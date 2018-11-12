DDE и Stargems провели 6 алмазных тендеров и реализовали 2 млн каратов

13 ноября 2018

Дубайская алмазная биржа (Dubai Diamond Exchange, DDE) Дубайского центра биржевых товаров (Dubai Multi Commodities Centre, DMCC), который является флагманской Дубайской свободной экономической зоной, а также дубайским органом власти по торговле сырьевыми товарами и предпринимательству, совместно с Stargems Group объявила об успешном завершении шести алмазных тендеров камней SACIM (Anhui-Congo Mining Investment Company). В ходе тендеров было реализовано более 2 млн каратов, говорится в пресс-релизе, распространенном биржей.

Более 200 алмазных компаний приняли участие в тендерах, которые были организованы DDE. Биржа обеспечила безопасность и прозрачность во время проведения тендеров, на которых были представлены алмазы из Анголы.

За первые 9 месяцев 2018 года DDE зарегистрировала значительный рост в продажах камней на алмазных тендерах. Общие продажи алмазов за этот период достигли USD 200 млн, что показывает рост на 75% по сравнению с прошлым годом.

«Сотрудничая с Stargems, мы стараемся предоставить реальные возможности для участников алмазной индустрии и преодолеть пропасть между странами-производителями алмазов и производителями бриллиантов. Необходимо дать возможность трейдерам вести бизнес безопасно, эффективно и уверенно», - заявил генеральный директор DMCC и председатель DDE Ахмед Бин Сулайем (Ahmed Bin Sulayem).

Шайлеш Джавери (Shailesh Javeri), председатель и основатель Stargems, сообщил: «Как только мы начали работать и сотрудничать с DMCC в начале 2018 года, мы начали отмечать значительный рост в продажах камней. Количество участников тендеров из ряда ведущих алмазных центров продолжает расти. Наше партнерство с DDE несомненно позволит нам продолжить эту положительную тенденцию».



Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished