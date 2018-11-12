Эксклюзив

Если настоящие камни подменяются искусственными, изымается идея, которую ты берешь вместе с украшением, сделанным из подлинного камня

Елена Титова – директор Всероссийского музея декоративного искусства. Возглавляемый ею музей, не столь давно основанный (менее 40 лет назад), но один из самых популярных и стильных музеев столицы, который славится, в том числе, и своей коллекцией...

12 ноября 2018

«Мы будем работать только с рудниками и поставщиками, которые могут подтвердить полную и несомненную прозрачность», - заверяет Дэвид Забински, главный исполнительный директор TRIGEM

Дэвид Забински (David Zabinsky), многосторонний профессионал, имеющий степень бакалавра наук по государственным и юридическим исследованиям и испанскому языку, полученную в Боудин-колледже (штат Мэн, США), имеет опыт работы как в международном...

06 ноября 2018

Алмазный рынок в настоящее время проявляет осторожность, особенно в Европе

Анжелика Мавриду (Angelika Mavridou), родившаяся в Швейцарии, переехала в Салоники (Греция) со своей семьей только для того, чтобы создать свою собственную компанию JEWELLS GALLERY LTD, которая позднее была преобразована в акционерное...

29 октября 2018

Зимниски о розовых бриллиантах, о Lightbox компании De Beers

Независимый аналитик и консультант алмазной отрасли заявил, что, хотя и трудно оценивать исключительные и «уникальные» бриллианты, Pink Legacy (Розовое достояние), вероятно, принесет $2,64 млн за карат, когда уйдет с молотка в следующем месяце...

22 октября 2018

Альянс между производителем сырья в нашей стране и производителем бриллиантов просто неизбежен и необходим

Из чего складывается доходность огранки? Что это за профессия – инженер по обработке алмазов? Сколько времени уходит на то, чтобы стать огранщиком? Как работает ограночная фабрика? «Русская огранка» - она жива? Lightbox от компании De Beers – это что...

15 октября 2018

DDE и Stargems провели 6 алмазных тендеров и реализовали 2 млн каратов

13 ноября 2018
Новости
Дубайская алмазная биржа (Dubai Diamond Exchange, DDE) Дубайского центра биржевых товаров (Dubai Multi Commodities Centre, DMCC), который является флагманской Дубайской свободной экономической зоной, а также дубайским органом власти по торговле сырьевыми товарами и предпринимательству, совместно с Stargems Group объявила об успешном завершении шести алмазных тендеров камней SACIM (Anhui-Congo Mining Investment Company). В ходе тендеров было реализовано более 2 млн каратов, говорится в пресс-релизе, распространенном биржей.
Более 200 алмазных компаний приняли участие в тендерах, которые были организованы DDE. Биржа обеспечила безопасность и прозрачность во время проведения тендеров, на которых были представлены алмазы из Анголы.
За первые 9 месяцев 2018 года DDE зарегистрировала значительный рост в продажах камней на алмазных тендерах. Общие продажи алмазов за этот период достигли USD 200 млн, что показывает рост на 75% по сравнению с прошлым годом.
«Сотрудничая с Stargems, мы стараемся предоставить реальные возможности для участников алмазной индустрии и преодолеть пропасть между странами-производителями алмазов и производителями бриллиантов. Необходимо дать возможность трейдерам вести бизнес безопасно, эффективно и уверенно», - заявил генеральный директор DMCC и председатель DDE Ахмед Бин Сулайем (Ahmed Bin Sulayem).
Шайлеш Джавери (Shailesh Javeri), председатель и основатель Stargems, сообщил: «Как только мы начали работать и сотрудничать с DMCC в начале 2018 года, мы начали отмечать значительный рост в продажах камней. Количество участников тендеров из ряда ведущих алмазных центров продолжает расти. Наше партнерство с DDE несомненно позволит нам продолжить эту положительную тенденцию».

Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished
Версия для печати
О проекте
Новости
Аналитика
Календарь
Экспертиза
Эксклюзив
©2007-2018
Rough and Polished