Эксклюзив
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Елена Титова – директор Всероссийского музея декоративного искусства. Возглавляемый ею музей, не столь давно основанный (менее 40 лет назад), но один из самых популярных и стильных музеев столицы, который славится, в том числе, и своей коллекцией...
12 ноября 2018
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Дэвид Забински (David Zabinsky), многосторонний профессионал, имеющий степень бакалавра наук по государственным и юридическим исследованиям и испанскому языку, полученную в Боудин-колледже (штат Мэн, США), имеет опыт работы как в международном...
06 ноября 2018
Алмазный рынок в настоящее время проявляет осторожность, особенно в Европе
Анжелика Мавриду (Angelika Mavridou), родившаяся в Швейцарии, переехала в Салоники (Греция) со своей семьей только для того, чтобы создать свою собственную компанию JEWELLS GALLERY LTD, которая позднее была преобразована в акционерное...
29 октября 2018
Зимниски о розовых бриллиантах, о Lightbox компании De Beers
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22 октября 2018
Альянс между производителем сырья в нашей стране и производителем бриллиантов просто неизбежен и необходим
Из чего складывается доходность огранки? Что это за профессия – инженер по обработке алмазов? Сколько времени уходит на то, чтобы стать огранщиком? Как работает ограночная фабрика? «Русская огранка» - она жива? Lightbox от компании De Beers – это что...
15 октября 2018
Алмазная конференция De Beers и Ботсваны началась
Однодневное мероприятие, которое проводится с 2015 года, посетят более 600 участников индустрии и экспертов. Темой этого года станет «Ведение бизнеса для создания социального капитала».
Президент Ботсваны Мокветсе Эрик Кибетсве Масиси выступит с основной речью. Также планируется, что генеральный директор De Beers Брюс Кливер (Bruce Cleaver) и ряд экспертов в алмазной отрасли выступят перед участниками конференции.
Во время мероприятия пройдут 5 пленарных сессий.
«Опираясь на тему устойчивого развития, мы сосредоточим наше внимание на обсуждении таких вопросов, как проблемы и возможности в алмазной отрасли, стратегии инвестирования, партнерство компаний, создание стоимости бренда с помощью ритейлеров и программ маркетинга, а также обсудим разные подходы к созданию устойчивой алмазной индустрии, которая будет поддерживать бизнес, экономику стран-производителей алмазов и местные сообщества», - сообщила De Beers.
В то же время первая леди Ботсваны Нео Масиси официально откроет первый стратегический магазин Forevermark в Африке в международном аэропорту Sir Seretse Khama в Габороне.
Каждый зарегистрированный камень Forevermark является природным и отобранным вручную. Фирма гарантирует, что каждый бриллиант бренда является редким и был добыт из ответственного источника.
Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished