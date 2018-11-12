Алмазная конференция De Beers и Ботсваны началась

13 ноября 2018

Алмазная конференция De Beers, которую компания проводит совместно с министерством минеральных ресурсов Ботсваны, началась в Габороне, столице страны.

Однодневное мероприятие, которое проводится с 2015 года, посетят более 600 участников индустрии и экспертов. Темой этого года станет «Ведение бизнеса для создания социального капитала».

Президент Ботсваны Мокветсе Эрик Кибетсве Масиси выступит с основной речью. Также планируется, что генеральный директор De Beers Брюс Кливер (Bruce Cleaver) и ряд экспертов в алмазной отрасли выступят перед участниками конференции.

Во время мероприятия пройдут 5 пленарных сессий.

«Опираясь на тему устойчивого развития, мы сосредоточим наше внимание на обсуждении таких вопросов, как проблемы и возможности в алмазной отрасли, стратегии инвестирования, партнерство компаний, создание стоимости бренда с помощью ритейлеров и программ маркетинга, а также обсудим разные подходы к созданию устойчивой алмазной индустрии, которая будет поддерживать бизнес, экономику стран-производителей алмазов и местные сообщества», - сообщила De Beers.

В то же время первая леди Ботсваны Нео Масиси официально откроет первый стратегический магазин Forevermark в Африке в международном аэропорту Sir Seretse Khama в Габороне.

Каждый зарегистрированный камень Forevermark является природным и отобранным вручную. Фирма гарантирует, что каждый бриллиант бренда является редким и был добыт из ответственного источника.



Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished