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15 октября 2018
Botswana Diamonds подписала договор по разработке южноафриканского проекта
Компания заявила, что это позволит ей самофинансировать проект Торни Ривер, начиная с выборки проб и заканчивая разработкой рудника в случае, если результаты окажутся положительными.
«Выплаты роялти пойдут на проведение программ по выборке проб и разработке рудника, таким образом у нас не будет капитальных затрат на проект, кроме затрат на маломасштабную программу по бурению в начале 2019 года, - сообщил председатель Botswana Diamonds Джон Тилинг. – Мы ждем получения нескольких официальных разрешений от контролирующих органов в преддверии поступлений денежных средств в 2019 году».
Botswana Diamonds добавила, что намерена перерабатывать 30 000 тонн кимберлита в месяц.
При оптимальных мощностях переработки кимберлита, согласно данным компании, за трех-шестилетний срок жизни шахты Торни Ривер компания сможет получать ежегодную прибыль в размере от $2 млн до $7 млн.
Botswana Diamonds сообщила, что Торни Ривер скорее всего станет первым проектом компании по производству алмазов.
Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished