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15 октября 2018

Продажи Richemont за полугодие выросли на 21%

13 ноября 2018
Новости

Швейцарская группа компаний Richemont, специализирующаяся на товарах класса «люкс», сообщила неаудированные консолидированные результаты продаж по итогам первого полугодия, окончившегося 30 сентября 2018 года, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Продажи группы выросли на 21% по фактическим обменным курсам, до 6 808 млн евро, и на 24% по постоянным обменным курсам. Доля розничных онлайн-продаж в общем объеме выросла на 14%.
Операционная прибыль составила 1 130 млн евро, снизившись на 36 млн евро в результате сборов за утилизацию в размере 159 млн евро.
«В условиях растущей волатильности потребительского спроса, частично обусловленной неопределенной экономической и геополитической обстановкой, мы сохраняем уверенность в нашей способности реализовать наши долгосрочные амбиции, подкрепленные силой нашего баланса», - заявил Иоганн Руперт (Johann Rupert), председатель Richemont SA.

Алекс Шишло, шеф-редактор Европейского бюро Rough&Polished

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